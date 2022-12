Myndighet i USA vill stoppa Activisionuppköp

Av: TT TT-AFP

Publicerad: I går 23.45 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm FTC vill stoppa Microsoft från att köpa speljätten Activision Blizzard. Arkivbild.

USA:s granskande konsumentmyndighet FTC vill blockera Microsofts uppköp av speljätten Activision Blizzard.

Activision Blizzard gör spel som ”Call of duty”, ”Overwatch” och ”World of warcraft”, och via King även mobiltitlar som ”Candy crush”.

När Microsoft i januari meddelade sina planer på att köpa bolaget för 68,7 miljarder dollar sände det chockvågor genom spelbranschen.

Men kanske blir det inget av köpet. Genom en stämning vill FTC sätta stopp för köpet, vilket ses som det hittills största hotet mot själva affären, men också ett av de största hindren som en amerikansk myndighet lagt för att bromsa konsolideringen i teknikbranschen i stort.

– I dag försöker vi stoppa Microsoft från att ta kontrollen över en ledande oberoende spelstudio och använda den för att skada konkurrensen på flera dynamiska och snabbt växande spelmarknader, säger Holly Vedova, chef för FTC:s konkurrensdivision.

helskärm ”Call of duty: Modern warfare 3”.

Granskas av EU

FTC anser att Microsoft har en historia av att köpa upp andra spelbolag och därefter släppa deras spel exklusivt till Microsofts Xbox på konsolsidan, och att de därmed inte längre görs tillgängliga till Nintendos och Sonys konsoler.

Microsofts planerade jätteuppköp, ett av de största inom spelindustrin, har stött på viss patrull även på andra håll. EU har exempelvis inlett en djupgående granskning av affären.

Microsofts ordförande Brad Smith säger i ett uttalande att köpet i själva verket skulle stärka konkurrensen, och ”välkomnar möjligheten att lägga fram vårt fall i domstol”.