Spelåret 2023: De fem största snackisarna

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Efterlängtade uppföljare, helt nya universum och en klassiker som går i graven – men återuppstår i ny form.

Och inte minst ett storspel med trollkarlar och häxor som inte släpps för alla samtidigt.

Här är de fem största spelsnackisarna för 2023.

Zelda: Tears of the kingdom

Detta måste vara 2023:s mest emotsedda spel.

Zelda i sig är ett heligt varumärke. Och detta handlar ju om uppföljaren till självaste ”Breath of the wild”, som borde finnas med i diskussionen för de bästa spelen någonsin. Det släpptes alltså i mars 2017 (var det verkligen så länge sen?) och nu, efter osedvanliga förseningar från Nintendo, är det dags för ”Tears of the kingdom” den 12 maj.

I skrivande stund finns det väldigt lite information om spelet. Det ska ju ta oss upp i skyarna över Hyrule och av allt att döma fortsätter storyn där den senast slutade. En kul detalj är att utvecklingsteamet hade för många och omfattande DLC-idéer kring ”Breath of the wild” att de helt enkelt ville börja om från början med ett helt nytt spel. Det låter ju minsann lovande.

Liksom premissen är förväntningarna skyhöga.

Känns också som att det ska mycket till för att datumet ska flyttas.

Släpps enbart till Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy

Andraplatsen på listan över de mest omtalade kommande spelen har Harry Potter-fansen lagt beslag på. För ja, the hype is real – as real as it can be.

Visst behöver jag inte ens berätta att detta är rollspelet där man skapar sin egen häxa eller trollkarl, väljer sitt favoritelevhem och ger sig ut i en svinstor öppen värld med trollstaven i högsta hugg? Näh, såklart inte. Men det gör inte ont att höra det igen.

”Hogwarts Legacy” låter nästan för bra för att vara sant. Det är en våt dröm som snart blir verklighet för alla som förtrollats av JK Rowlings magiska värld (och kanske sedan avfärdat henne, men nåväl).

Utspelar sig på 1890-talet – långt före Potter och de andra välkända ansiktena – och så här pass nära release finns det tonvis med långa gameplay-videor att gotta ner sig i på Youtube. Som den ovan, till exempel.

Den 10 februari ska det vara dags. Men sannerligen inte för alla. Det släpps nämligen i en första vända bara till nya generationens konsoler – alltså Playstation 5 och Xbox Series S/X – samt PC.

PS4- och Xbox One-ägare får snällt vänta till 4 april.

Och Switch-spelare får tillgång till spelet först den 25 juli.

Det är tveklöst något som kommer att svida för väldigt många.

Starfield

Det är det första nya universumet från Bethesda på 25 år och har, enligt egen utsago, varit under utveckling lika länge. Det är alltså gjort av skaparna bakom rollspelstungviktare som ”Elder Scrolls” och ”Fallout”. Och i väntan på uppföljaren till ”Skyrim” får vi här något rejält att bita i.

”Starfield” är rollspelet som ska ta frihet till nästa nivå där uppe bland stjärnorna. Över 1 000 planeter ska gå att utforska.

Nej, det är inget slarvfel du precis läste.

Ett tusen planeter.

Det är löjligt ambitiöst, för att inte säga överambitiöst.

Det ska bli intressant att se om Bethesda lyckas hålla det just intressant i en sån ogreppbart stor spelvärld. Hade det inte varit för tidigare meriter hade ”No man’s sky”-vibbarna nog tagit över så här på förhand (ett spel så stort och innehållslöst till en början att man bokstavligen blev en fis i rymden.

Men mycket är sig likt i det material som hittills har släppts. Till anblicken ser det ändå ut som ett ”Skyrim” i rymden, vilket givetvis har varit pr-pitchen.

Sist men inte minst; tillåt mig att fräscha upp ditt minne med att Microsoft sedan tidigare köpt upp Bethesda för den nätta summan 66 miljarder kronor. Alltså släpps ”Starfield” endast till Xbox och PC när det väl är dags – och som extra salt i såren på konkurrenterna är det tillgängligt dag ett på Xbox Game pass.

Men när är det dags då? Första halvan av 2023 sägs det. Ta det med en nypa salt, vilken planet du än är på.

Diablo IV

Om du inte har sett den senaste trailern än: Släck ner omkring dig, släng på bra ljud och tryck på den här länken (eller kolla i videospelaren ovan).

Så, tittat klart?

Ja, jag vet. Jag vet!

Säga vad man vill om Blizzard men de är ta mig djävulen bäst i hela gamingvärlden på att göra cinematics. Det är omöjligt att inte bli taggad.

Inte heller är det något dussinspel som de hypar upp. Vi snackar ”Diablo IV”. Det har gått elva år sedan föregångaren och Sanctuary står redo för ett slaktkaos av himmel-och-helvete-proportioner.

Nu har jag inte haft möjlighet att testa någon hands-on själv än, men intrycken ser ut att vara tämligen positiva överlag. Det ska vara mer open world än tidigare spel där mer fokus har lagts på PVP, CO-OP och ”end game” (när man nått maxlevel på sin karaktär).

Förhoppningsvis och förmodligen har Blizzard lärt sig läxan från ”Diablo Imortal” förra sommaren, där kritiken om spelets mikrotransaktioner snodde nästan all uppmärksamhet från en annars läcker mobilversion av spelet.

Om allt går enligt planerna släpps ”Diablo 4” den 6 juni. Jag ska inte ens lämna huset för att hissa flaggan.

Det blir en röd dag det.

EA Sports FC

helskärm EA Sports FC

Jag vet att sportspel knappast intresserar alla. Än färre bryr sig om ett visst fotbollsspel vid namn ”Fifa”.

Men det här är ändå roligt.

För första gången på 30 år kommer EA Sports numera ohotade fotbollspel inte att heta vad det alltid har hetat. Detta eftersom att Fifa, fotbollsorganisationen alltså, krävde att intäkterna från EA Sports skulle mer än fördubblas för namnrättigheten. 12 miljarder riksdaler per VM-cykel begärde de för att ”Fifa” skulle få heta ”Fifa”.

Tack men nej tack, svarade väl EA på ett ungefär

Och nu står vi här, vid det största namnbytet sedan Statoil.

”EA Sports FC” heter det från och med i... höst?

För ja, det är inte riktigt klart exakt vad som kommer att hända nu. Eller när.

Det vi vet är att spellägen som Ultimate Team, Volta med flera kommer att tugga vidare. De viktigaste rättigheterna till spelare, ligor och lag har också säkerställts genom EA Sports ”unika licenseringsportfölj”. Vi ska alltså inte behöva modda oss fram till våra favoriter.

Men den riktigt intressanta frågan, åtminstone för mig, är hur mycket EA Sports vågar och kan släppa loss. Nu är förvisso ”Fifa 23” en riktigt bra upplaga där fotbollsförståelse faktiskt trumfar utnyttjandet av snabba spelare för att göra så kallade ”buggmål”. Men det vore ju vansinnigt kul om ”EA Sports FC” kunde ge oss något helt nytt. Fråga mig inte vad eller hur. Det får vara deras uppgift.

På EA Sports hemsida står det att den nya eran börjar i juli 2023. Förmodligen är det då som mer info ges. Dock bör vi inte utesluta ett eventuellt tidigare spelsläpp än tidigare år. Till de stora ligastarterna, kanske?

Så ja, hejdå Fifa! Det finns säkert andra sätt som er ståtliga organisation kan tjäna pengar på...