Playstation VR 2 kan rocka om spelvärden

Första intrycket: Som en psykedelisk tripp

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Tekniken känns nästan bortglömd och produkten är svindyr.

Men känslan är att Playstation VR 2 har potential att väcka nytt liv i VR-gaming och dryga ut gapet mot konsolkonkurrenterna.

I konferensrummet där i Köpenhamn står den. Nästa generations VR-headset till Playstation.

Man har inte hört eller sett så mycket om PS VR 2 – eller för den delen om VR överhuvud taget senaste åren. För visst är det känslan, att många av dessa maskiner står och samlar damm?

Men här är vi, mindre än tre veckor från släppet, och Aftonbladet har fått en timmes försmak på vad som komma skall.

helskärm Aftonbladets Leo Pettersson testar Playstation VR 2.

Fakta Playstation VR 2 specifikationer Visningsmetod: OLED Panelupplösning: 2000 x 2040 per öga Uppdateringsfrekvens: 90 Hz, 120 Hz Linsavstånd: Justerbar Synfält: Cirka 110 grader Sensorer: Rörelsesensor: Sexdimensionellt sensorsystem (tredimensionsgyroskop, tredimensionsaccelerometer)

Tillbehörssensor: IR-närhetssensor Kameror: Fyra inbyggda kameror för spårning av headset och handkontroller

IR-kamera för ögonspårning per öga Feedback: Vibration på headset Kommunikation med PS5: USB C-kabel Ljud: Ingång: Inbyggd mikrofon

Utgång: Uttag för stereoheadset Läs mer

Smidigt – på alla sätt

Det absolut första intrycket är att allt är smidigare än tidigare utgåvan.

Själva headsetet sitter fint på huvudet och påfrestar inte alls med sin vikt. Det väger bara omkring ett halvt kilo och är faktiskt så lätt att man i princip glömmer att det sitter på. Ett stort plus är att ett par glasögon inte kommer i vägen heller.

Handkontrollen Sense är inte bara miltals mycket snyggare. De är förstås mycket mer tekniskt avancerade men i ett så här snabbt speltest handlar det mer om komfort och i den aspekten har jag inte ett enda klagomål.

Sen krävs det inte en mängd kameror eller sensorer utplacerade i rummet, utan bara en USB-kabel till själva konsolen. Alltså långt mycket mer användarvänligt än Playstation VR från sju år tillbaka.

Kalibreringen för ögonspårningen (en häftig jäkla funktion det) tar några minuter och sedan är vi redo att hoppa in i en demoversion av “Horizon: Call of the Mountain”.

"Horizon: Call of the Mountain" 1 av 3 Foto: Playstation

Nära att ramla omkull

Allt börjar med en båttur i en tät djungel. OLED-panelerna återger en otrolig bildkvalitet med starka färger och djupa kontraster. Man njuter i skönheten.

Men den första riktiga wow-känslan kommer först efter någon halvminut när en av de här stora robotdjuren, en tallneck, vandrar över vår kanot. Vibrationerna från fotstegen följer med i handkontrollerna och headsetet som en våg och inlevelsen bokstavligen sköljer över en.

Det är dock ingenting mot känslan av att klättra. Jag var ärligt talat nära att falla omkull av svindeln. Visst, det var evigheter sedan jag körde ett VR-spel, men PSVR 2 ska ha sin cred. Helhetsintrycket är så pass uppslukande att det känns som en psykedelisk tripp.

Med fokusstyrd bildrendering är det knivskarpt där jag tittar och suddigare runtomkring. En virtuell verklighet, som sagt.

helskärm Det är svårare än vad man tror att pricka rätt med pilbågen. Men jäkeln, vad roligt det är.

Ett oväntat stridssystem

Längs den omkring 40 minuter långa demon kan jag interagera friskt med omgivningen. Det nalkas allt från att måla på en stenvägg med en upphittad pensel till att doppa händerna i vattnet och se hur texturen förändras. Och skjuta med pilbågen, förstås. Det fungerar mer eller mindre precis som jag tänkt mig.

Tyvärr var det inte mer än en strid – och tvärtom här var det inte alls som jag tänkt mig. Istället för det fria rörelsemönstret, som annars råder, får man en särskild rutt att förhålla sig till runt sina fiender. Jag antar att det är för att fokus ska ligga på att skjuta och ducka. Förmodligen hade det blivit för många element samtidigt annars. Men ja, hmmm, det ska bli intressant att se hur väl det håller upp längre in i det riktiga spelet.

helskärm Playstation VR 2.

Saftig prislapp

Efteråt är jag faktiskt lite yr, vilket jag ser som ett gott tecken. Det känns lite som när man varit på en båt länge och den vanliga världen gungar.

Men den främsta känslan är jag på riktigt är imponerad. PS VR 2 har potential att rocka om spelvärden; att ge PS5 en ny dimension och väcka nytt liv i VR-gaming överlag.

Den stora frågan är om det kommer vara värt pengarna. Prislappen är saftiga 7 400 kronor vid release. Det är i princip lika mycket som själva konsolen och det bjuckas inte på någon bakåtkompabilitet heller. Sen ska det sägas att ett liknande VR-paket till PC kostar minst lika mycket – och att själva datorn som krävs kostar tveklöst mer än ett PS5. Men i slutet av dagen är det ändå mycket pengar och många lär tveka på grund av prisbilden.

Ett 30-tal speltitlar är planerade till släppet den 22 februari och Aftonbladet kommer att återkomma med en recension i samband med releasen.

Så här långt kan det kort konstateras att det bådar gott. Riktigt gott, faktiskt.