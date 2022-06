Nytt krav: reglera hemliga tv-spels-lådorna

Publicerad: I dag 08.12 Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Casinoliknande lootlådor i tv-spel måste regleras och konsumentskyddet behöver stärkas. Det menar intresseorganisation Sveriges konsumenter. Arkivbild.

Casinoliknande ”lootlådor” i tv-spel måste regleras och konsumentskyddet behöver stärkas. Det menar intresseorganisationen Sveriges konsumenter som medverkat i den europeiska rapporten ”Insert coin: How the gaming industry exploits consumers using loot boxes”. Nu vädjar man till konsumentministern Max Elger att agera, rapporterar Kulturnyheterna i SVT.

Lootlådor är en sorts hemlig låda i tv-spel som går att köpa för riktiga pengar. I den får spelaren slumpmässiga föremål och figurer som går att använda i spelet. Sveriges konsumenter är kritiskt, och liknar förfarandet med lotterier.

De globala intäkterna från enbart lootlådor låg 2020 på motsvarande 146 miljarder kronor.

– Det här är ju globala aktörer vi pratar om så en svensk reglering kommer inte göra någon större skillnad. Men jag tycker att förslagen som lyfts är allt igenom rimliga, säger Max Elger (S), till Kulturnyheterna.