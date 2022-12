Musikhjälpen flyttar in i Minecraft

”Ett mycket bra exempel på hur vi kan utnyttja digitaliseringens möjligheter”

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Kungstorget och glasburen har återskapats i Minecraft och Musikhjälpen går att följa i spelet från och med måndag.

Många följer Musikhjälpen framför tv:n, radion eller på plats.

Men i år kan man också följa livesändningen i Minecraft.

Kungstorget i Göteborg och glasburen har nämligen återskapats i det populära spelet där till och med vädret ska speglas i realtid.

I Minecraft är det inte ovanligt att det återskapas verkliga platser i digitala upplagor. Det finns genom åren många häftiga exempel på det.

Nu har ett samarbete mellan Mojang Studios, Microsoft Sverige, Around the Corner och Visual Sweden landat i att Musikhjälpen flyttar in i det populära spelet.

I spelets motsvarighet till Kungstorget ska spelarna kunna följa livesändningen direkt från glasburen (som startar måndag kväll den 12 december). Där kan de interagera med andra besökare genom att chatta och prata med varandra.

– Detta samarbetet med andra svenska aktörer, på vår hemmamarknad, ligger precis i linje med våra värderingar, att bygga en bättre värld genom spel. Vi är glada och stolta över att få vara med i årets Musikhjälpen och det viktiga temat att göra skillnad för barn på flykt, säger Ulrika Höjgård, Head of Studio på Mojang Stockholm, i ett pressmeddelande.

helskärm Klas Eriksson, Tina Mehrafzoon och Oscar Zia leder ”Musikhjälpen” 2022.

helskärm Spelare kan donera i spelet via Swish.

Donera direkt i spelet

För att göra upplevelsen så autentisk som möjligt har dygnet i denna Minecraft-värld förlängts från 20 minuter till 24 timmar. På så sätt speglas solens uppgångar och nedgångar i verkligheten. Dessutom ska vädret som är på Kungstorget i Göteborg avspeglas i spelet.

Givetvis ska spelarna också kunna donera bidrag direkt i spelet via Swish. De bidrag som skickas i spelet räknas ihop till en totalsumma som live uppdateras på skärmen.

– Att vi nu återskapar Musikhjälpen i Minecraft är ett mycket bra exempel på hur vi kan utnyttja digitaliseringens möjligheter för att få fler att engagera sig för ett gott syfte, säger Thomas Floberg, vice vd på Microsoft Sverige.

helskärm Vädret kommer att vara likadant i spelet som i verkligheten.

Startar på måndag

Musikhjälpen i Minecraft kör igång samtidigt som SVT:s sändning, alltså 20.00 på måndagen den 12 december.

För spelare som vill ta del av livestreamen i Minecraft och prata med andra spelare behövs två tilläggsprogram (mods):

check Instruktioner till Musikhjälpen i Minecraft hittas här.