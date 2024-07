Största tv-spelen 2024 – här är årets snackisar

Publicerad 2024-01-23

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm

Episka rollspel, efterlängtade uppföljare, en Nintendo-doldis, stora svenska bidrag, och två gigantiska filmklassiker som väntas bli storslagna tv-spel.

Här är de största tv-spelen att se fram emot 2024.

2023 blev ett fantastiskt spelår, i synnerhet för äventyrs- och rollspel.

Men även när vi blickar framåt finns det mycket att se fram emot. Inte minst under ett galet datum i mars, då fyra stora spel är planerade att släppas samma dag.

Kom dock ihåg att tänkta releasedagar för tv-spel ibland är lika pålitliga som väderleksrapporter. Några av spelen på denna lista har varit med förr och datum kan komma att skutas fram.

Med det sagt, här är de största spelen för 2024, som det är sagt i slutet på januari:

check Spikade datum

Suicide Squad: Kill the Justice League

Justice League har blivit hjärntvättade av Braniac och det är upp till Harley Quinn, King Shark och de andra obskyra medlemmarna i Suicide Squad att helt enkelt ha ihjäl dem. Förväntningarna är höga på Rocksteady Studios uppföljning på Batman: Arkham Knight-serie.

square1 Släpps: 2 februari

square2 Genre: Action

square3 Plattformar: PS5, Xbox Series och PC

Helldivers 2

Den svenska spelstudion Arrowhead games studios ska äntligen släppa uppföljaren till kritikerrosade ”Starship Troopers”-flirtande Helldivers från 2015.

En stor, stor skillnad är att bytet över till en tredjepersonsskjutare. Ett ytterst intressant och modigt val som väcker än mer nyfikenhet i en.

square1 Släpps: 8 februari

square2 Genre: Tredjepersonskjutare

square3 Plattformar: PS5 och PC

Mario vs. Donkey Kong

En av tv-spelsvärldens mest ikoniska rivaliteter återuppstår i en ny pussel- och plattformskavalkad á la Nintendo, där stulna Mini-Marios står i centrum.

En kul detalj är att två kan lira i lokal co-op.

square1 Släpps: 16 februari

square2 Genre: Pussel och plattform

square3 Plattformar: Nintendo Switch

Skull and Bones

Jag kan inte minnas ett spel som skjutits fram fler gånger. Men nu ska det väl äntligen vara dags för Ubisofts stora piratspel.

Det ska bli oerhört intressant att se om en av årets (och 2021, 2022 samt 2023:s) största spelsnackisar kommer att flyta i stil med Assassin’s Creed: Black Flag – eller om det ska sjunka till botten.

square1 Släpps: 16 februari

square2 Genre: Actionäventyr

square3 Plattformar: PS5, Xbox Series och PC

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Normalt sett är det inte så superroligt att nämna remakes i sådana här listor. Men när det rör Josef Fares moderna klassiker från 2013 måste man ändå göra ett undantag.

Detta -spel fräschas nu alltså upp för next-gen och PC.

square1 Släpps: 28 februari

square2 Genre: Äventyr

square3 Plattformar: PS5, Xbox Series och PC

Princess Peach: Showtime!

Det är på tiden att vår favoritprinsessa får en egen titel. Och som den titeln antyder blir detta något av en show.

Peach kommer klä sig i roller som fäktare, detektiv, konditor och kung fu-mästare när hon räddar Sparkle Theater från onda makter.

square1 Släpps: 22 mars

square2 Genre: Äventyr

square3 Plattformar: Nintendo Switch

South Park: Snow Day!

Nog vet man aldrig vad man kan förvänta sig av Trey Parker och Matt Stone.

Men detta blir åtminstone nästa del för ”the new kid”, där den magiska känslan av årets första snödag är temat. Du kan spela själv eller ihop med upp till tre kompisar – och detta i 3D, vilket redan nu är en vattendelare.

square1 Släpps: 22 mars

square2 Genre: Action

square3 Plattformar: PS5, Xbox Series, PC och Nintendo Switch

Rise of the Ronin

Ett actionpackat open world i Edoperioden, med ninjas, samurajer och en stor mängd poetiskt våld. Jo tack, de andra spelen som också släpps just den 22 mars har konkurrens.

I en lång tyst väntan efter en uppföljare till Ghost of Tsushima förmodas Rise of the Ronin stilla abstinensbegären.

square1 Släpps: 22 mars

square2 Genre: Action-RPG

square3 Plattformar: PS5

Dragon’s dogma 2

Ännu ett action-RPG som andas stor potential. Tolv år efter originalet – i en tillsynes parallell värld med det första spelet – påbörjas ett nytt äventyr signerat Capcom.

Gameplay-materialet påminner om Devil may cry och utvecklarna ska ha inspirerats kraftigt av GTA 5. Det är en härlig kombination det.

square1 Släpps: 22 mars

square2 Genre: Action-RPG

square3 Plattformar: PS5, Xbox Series och PC

Black Myth: Wukong

Absolut, ”souls-like” är en liten slitsam term i spelvärlden i dag. Men detta konstnärligt förtrollande rollspel, baserat på den klassiska kinesiska 1500-talsromanen Journey to the West, ser ut att vara just det.

Det här verkar mer än lovande. Det ser oförlåtande förföriskt ut.

square1 Släpps: 20 augusti

square2 Genre: Rollspel

square3 Plattformar: PS5, Xbox Series och PC

check Oklara datum

Följande spel har i skrivande stund inte fått några bekräftade datum för när de ska släppas:

Star Wars Outlaws

I perioden mellan ”Rymdimperiet slår tillbaka” och ”Jedins återkomst” utspelar sig denna rymdwestern, som kanske kan komma att beskrivas som en ubisoft-tolkning av GTA i ett Star Wars-universum.

square1 Släpps: 2024

square2 Genre: Skjutspel

square3 Plattformar: PS5, Xbox series och PC

Marvel’s Wolverine

Även detta ett spel som det har pratats om länge, och som av olika anledningar skjutits fram. Inget nytt under solen mer än att det, enligt de senaste rapporterna, ska ta plats i Sydostasien i ett ”piraternas paradis”.

Föga förvånande lovar utvecklaren Insomniac ett mycket mörkare och mer våldsamt spel än än ”Marvel’s Spider-man”.

square1 Släpps: 2024?

square2 Genre: Action

square3 Plattformar: PS5

Hades II

Föregångaren kammade hem flera prestigefyllda priser för tre år sedan. Nu är är det snart dags igen att ge sig ner i underjorden – och ta död på Chronos.

square1 Släpps: 2024, kvartal 2

square2 Genre: Rogue-like dungeon crawler

square3 Plattformar: PC

Indiana Jones and the Great Circle

Detta om något är en filmklassiker som förtjänar sin riktiga makeover till spelvärlden.

Den rykande färska trailern från Bethesda, med Todd Howard i spetsen, ger ett smakprov på vad som komma skall från vår favoritarkeolog i ett äventyr som utspelar sig 1937.

square1 Släpps: 2024

square2 Genre: Äventyr

square3 Plattformar: Xbox Series X och PC

Little Nightmares III

Nya karaktärer möter nya mardrömmar i denna efterlängtade uppföljare. Ser också ut att få något av en ny visuell atmosfär, vilket är ett modigt (dumdristigt?) val.

square1 Släpps: 2024

square2 Genre: Skräck, pussel

square3 Plattformar: PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series och PC

check Hedersamma omnämningar

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

expand-left helskärm Elden Ring.

Det bästa spelet från i förrfjol (och ett av de bästa spelen någonsin, enligt mig) får under 2024 en DLC.

I nuläget vet vi inte när ”Shadow of the Erdtree” ska släppas, hur omfattande det blir eller hur mycket det kommer att kosta. Ryktena säger februari, förhoppningarna säger att det blir mycket nytt material. Som vanligt här, den som väntar får se – och den som ser kommer också dö.

En ny Nintendo-konsol?

expand-left helskärm Switch är Nintendos senaste konsol. Men hur länge till?

Nja, nog hade jag inte satsat pengar på att Nintendo ska komma ut med en ny konsol under 2024. Men helt otänkbart är det ändå inte.

Envisa rykten gör gällande att ett ”Switch 2”, ”Switch U” eller en helt ny konsol av helt annat namn är på gång från den legendariska japanska spelutvecklaren. Kanske för ett släpp i år, kanske nästa år.

Däremot finns det inga officiella uttalanden om detta. Ännu. Men tro mig, det här kommer att vara en stor spelsnackis under hela året. Inte minst med tanke på att så få nya Nintendo Switch-spel är på gång. Vad är det som lurar i vassen...?