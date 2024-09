Paradox stoppar spelet ”Life by you” – efter frågetecken

Kostar 208 miljoner kronor ● ”Tungt beslut”

TT

Publicerad 2024-06-18

Paradox ställer in lanseringen av sitt nya spel ”Life by you”, skriver den svenska spelutgivaren i ett pressmeddelande.

”Vi har länge hoppats på 'Life by you' och den potential som vi såg men i slutändan är det tydligt att spelet inte kommer att kunna möta våra förväntningar. En version som vi är nöjda med är för långt borta och därför tar vi det tunga beslutet att ställa in releasen”, säger bolagets vd Fredrik Wester i pressmeddelandet.

Beslutet innebär att resultatet för det andra kvartalet i år kommer att belastas med 208 miljoner kronor.

”Life by you” var tänkt att ta upp kampen med EA:s omåttligt populära serie ”The sims”.