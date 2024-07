Jack Black klar för filmatiseringen av Minecraft

Gör rollen som Steve enligt uppgifter

Publicerad 2024-01-03

Ännu en superstjärna uppges vara klar för filmatiseringen av Minecraft.

Enligt Variety ska skådespelaren Jack Black medverka.

Jason Momoa, 44, Emma Myers, 21 och Danielle Brooks, 34, är redan klara.

Nu ansluter Jack Black, 54, till supergänget som ska medverka i filmatiseringen av Minecraft, det skriver Variety.

Det här är Minecraft

Minecraft är ett av världens mest sålda datorspel. Det går ut på att placera ut block och bygga olika skapelser i 3D. Spelet är extremt populärt hos barn och unga.

Exakt vad filmen om Minecraft kommer att handla om är ännu oklart. Enligt Deadline kommer Jack Black att ha rollen som Steve.

Medverkade i filmen om Super Mario

Det är inte första gången som Jack Black spelar i en film baserad på datorspel. Förra året gjorde han rollen som Bowser i ”The Super Mario Bros. Movie”.

Han har även haft roller i “Jumanji: The Next Level” och kommer under 2024 att synas i “Kung Fu Panda 4” samt “Borderlands” som även de baseras på datorspel.