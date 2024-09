”The last of us”-spel läggs ned

Ambitionerna blev för stora

Publicerad 2023-12-16

Naughty Dog skrotar satsningen på ett flerspelarspel i ”The last of us” universum.

Ambitionerna kring ”The last of us online”, som arbetsnamnet lydde, blev för stora.

Det skriver den Sonyägda spelstudion i ett blogginlägg.

”När vi gick upp i full produktion, så blev den massiva omfattningen av våra ambitioner tydlig. För att släppa och stödja 'The last of us online' skulle vi vara tvungna att lägga alla våra studioresurser på att stödja spelet efter släpp i flera år, vilket allvarligt skulle påverka utvecklingen av framtida singelspelarspel”.

expand-left helskärm Det blir inget "The last of us online". Pressbild.

”Oerhört svårt beslut”

I stället valde Naughty Dog, som också ligger bakom ”Uncharted”-serien, att jobba vidare med sina berättelsestyrda spel, där minst två är under utveckling.

Även om nedläggningen av projektet var ett ”oerhört svårt beslut” kommer kunskaperna man samlat på sig vara till nytta i framtida spel, hävdar utvecklarna.

”The last of us” släpptes 2013 och fick en uppföljare 2020.

I början av året kom tv-serien med samma namn som bygger på första spelet och dess expansion ”Left behind”.