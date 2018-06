Sex and the city + FÖLJ

”Sex and the city” fyller 20 år – här är seriens fem bästa avsnitt

Foto: HBO.

TV 6 juni 2018 14:24

I dag fyller stilbildande "Sex and the city" 20 år.

Den som vill fira genom att se, eller se om, seriens bästa avsnitt, bör satsa på följande fem.

Foto: HBO.



1. The baby shower

Säsong 1, avsnitt 10



"Sex and the city" hade inte riktigt hittat formen än här, men "The baby shower", där Carrie, Samantha, Miranda och Charlotte åker ut till en före detta partypinglas kvävande babyshower i Connecticut, med bland annat en opassande flaska whiskey med sig, är första säsongens klart finaste stund. Det var just den här typen av hyllning till friheten som gjorde serien så ikonisk.

Foto: HBO.

2. Ex and the city

Säsong 2, avsnitt 18



"Kanske är vissa kvinnor inte ämnade för att tämjas. Kanske behöver de bara få springa fritt tills de hittar någon lika vild att springa med." Säsong två avslutas med en av seriens allra mest klassiska scener, där Carrie ser sig själv i en bråkig häst, och plötsligt inser varför Mr Big valde en annan, enklare kvinna. (Detta är även avsnittet där Samantha träffar "Mr Too Big".)

Foto: HBO.

3. Coulda, woulda, shoulda

Säsong 4, avsnitt 11



"Han har bara en kula och jag har en lat äggstock. I vilken skruvad värld skapar det en bebis? Det är som befruktningens Paralympics." Miranda blir oplanerat med barn efter ett "sympatiknull" med Steve, medan Charlotte inte kan bli gravid hur mycket hon än försöker. "Coulda, woulda, shoulda" tar upp både abort och ofrivillig barnlöshet, och slutar på ett fint och oväntat sätt.

Foto: HBO.

4. A woman's right to shoes

Säsong 6, avsnitt 9



Carrie går på fest hos en trebarnsmamma, får sina dyra skor stulna i hallen – och blir dessutom ifrågasatt för sina livsval och sin skobudget. Något som får henne att fundera över varför hon ska lägga pengar på väninnors bröllop och barn utan att någonsin få något tillbaka. Hon löser det hela genom att "gifta sig med sig själv" – och registrera sin önskelista hos Manolo Blahnik.

5. Splat!

Säsong 6, avsnitt 18



Den pretentiösa ryssen Alexandr Petrovsky var en av Carries tråkigare pojkvänner, och en stor del av det här avsnittet ägnas åt honom. Men det innehåller också seriens kanske roligaste scen någonsin, där en notorisk festprissa plötsligt ramlar ut genom ett fönster och stendör efter att ha yttrat orden "Jag är så uttråkad att jag kan dö". Plus att det för en gångs skull snöar i New York.

Samtliga 94 avsnitt av "Sex and the city" – samt den första (och klart bästa) långfilmen – finns på HBO Nordic.

