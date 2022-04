Jed Mercurio: Vi pratar om mer ”Line of duty”

Seriens samtliga säsonger på nya strömningstjänsten Britbox

helskärm Jed Mercurio jobbar just nu med säsong två av "Bloodlands", där han medverkar som exekutiv producent. Pressbild.

En nischad story om korruption inom poliskåren växte under sex säsonger till att bli Storbritanniens mest sedda dramaserie i modern tid.

”Line of duty” är en askungesaga – men är den verkligen avslutad?

– Vi pratar om att jobba ihop igen, säger seriens skapare Jed Mercurio till TT.

Den 2 maj 2021 satt 15 miljoner spända britter och tittade på upplösningen av det stora mysteriepusslet som lagts under säsongerna av ”Line of duty”, sedan starten 2012.

Många svenska tittare har förstås också följt poliserna Kate Fleming, Steve Arnott och chefen Ted Hastings på antikorruptionsenheten AC-12 – och nu kommer en ny möjlighet att se seriens samtliga säsonger då strömningstjänsten Britbox gör entré på den svenska marknaden.

Ur ett Zoom-fönster från en inspelningspaus av krimserien ”Bloodlands”, vars andra säsong just nu filmas på Nordirland, berättar Jed Mercurio om hur ”Line of duty” tog fart.

– Vi började på BBC Two, som är en liten kanal, då stora BBC One hade avfärdat oss. De trodde inte på att en serie om korruption inom poliskåren skulle kunna intressera en stor publik. Det var inte förrän till säsong fyra som vi fick komma till BBC One men då tog det fart och serien började visas över världen.

TT: Påverkade det hur du skrev serien?

– Nej, faktiskt inte. Vid det laget var det tydligt att folk gillade serien och vi hade självförtroende nog att inte förändra dess dna.

helskärm Ted Hastings (Adrian Dunbar) och Steve Arnott (Martin Compston) i den sjätte säsongen av "Line of duty" – som nu finns tillgänglig på den nya strömningstjänsten Britbox. Pressbild.

Mysterium för publiken

För trogna ”Line of duty”-tittare är det en belönande upplevelse att hänga med genom alla villospår under säsongerna, persongalleriet växer stadigt och trådar från tidigare säsonger knyts elegant ihop i den sjätte.

– Det vore förstås lockande att säga att det fanns en långsiktig plan på det från start, men sanningen är att handlingen utvecklades med tiden. Det har alltid funnits med som en grundidé att det ska handla om en korrumperad polis, som publiken ska känna till men inte huvudpersonerna. I de första säsongerna finns också en misstänkliggjord rollfigur med, vars roll visar sig växa med tiden, säger Jed Mercurio och fortsätter:

– Efter ett tag började vi fundera över vem den här personen egentligen jobbar för? Då föddes idén om en dold person som även blir ett mysterium för publiken ända fram till att hen blir avslöjad av AC-12 i slutet.

helskärm Polisen Kate Fleming (Vicky McClure) och hennes chef Joanne Davidson (Kelly Macdonald) i den sjätte säsongen av "Line of duty". Pressbild.

Mer relevant idag

Temat med korrumperade poliser, och även allmän inkompetens på centrala positioner inom offentlig förvaltning, var 2011 när Jed Mercurio började skriva på historien, mest en spännande vinkel på en ny polisserie.

– Men världen har förändrats de sista tio åren och nu är det tydligare att det existerar korruption på hög nivå inom flera områden i Storbritannien, även runt om i världen i öppna demokratier, som leder till oärlighet och desinformation. Det känns sorgligt att säga men vår serie blir bara än mer relevant.

TT: Kan det bli en sjunde säsong?

– Vi har gjort sex säsonger och vi är väldigt stolta över dem. Vi skulle gärna jobba ihop igen men det finns inga planer än så länge. Men vi pratar om det.

TT: Det låter ju positivt?

– Jo, men det är skillnad på prat och action, säger Jed Mercurio och skrattar till.

Svårt med politiken

Det förändrade politiska landskapet i Storbritannien är ett problem när det gäller en eventuell andra säsong av Jed Mercurios thrillerserie ”Bodyguard” (som ligger på Netflix). I den spelar Keely Hawes och Richard Madden rollerna som den brittiska inrikesministern och hennes livvakt.

– Den gjorde vi 2018, före brexit och med en annan premiärminister. Det känns svårt att komma på en vettig ”Bodyguard”-story som kan kännas realistisk, när allt går så snabbt som det gör nu; vi har ett krig i Europa, det finns starka bevis för rysk inblandning i politiska system även i väst. Men kanske blir det en fortsättning, lite längre fram.

Förutom ”Bloodlands”-uppföljaren jobbar Jed Mercurio just nu med en ny säsong av polisserien ”Trigger point”, där ”Line of duty”-stjärnan Vicky McClure medverkar och som hade premiär i brittisk tv tidigare i år.

– Jag är också involverad i några andra thriller-serier som jag hoppas att den svenska publiken kan få ta del av snart.

TT: Vad tittar du själv på i tv-soffan?

– Åh, jag är en väldigt tråkig typ som mest kollar på sport när jag är ledig. Jag följer förstås både drama- och komediserier men det känns mest som jobb, så när jag vill slappna av blir det fotboll eller golf.

