”The wires” skapare gör ny serie för HBO Max om korruption

Ålder: George Pelecanos är 65 och David Simon 62 år.

Yrke: Författare. Pelecanos har skrivit en rad böcker, han och Simon har tillsammans skrivit tv-serierna ”The wire”, ”Treme”, ”The deuce” och nu ”We own this city”. Simon skrev boken ”Homicide: Life on the street”, som också blev en framgångsrik tv-serie.

Aktuella med: ”We own this city” som har premiär på HBO Max 25 april.