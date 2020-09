Paramount+ blir ny anfallare i streamingkriget

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 17 september 2020 kl. 15.34

Uppdaterad: 17 september 2020 kl. 17.15

Foto: Paramount. Kevin Costner i Paramount Networks ”Yellowstone”.

Streamingkriget rasar för fullt, och snart kommer en offensiv från nytt håll.

2021 lanseras Paramount+ i Sverige.

Grattis, för precis när Disney+ hade lanserats i Sverige, kom nyheten om att ännu en spelare ska ge sig in i matchen.

Den här gången handlar det om ViacomCBS Nordics tjänst Paramount+, som ska utökas från att vara en del i ett kabel-tv-paket till att även bli en streamingtjänst tillgänglig i appformat.

Tjänsten, som kommer att lanseras i Norden under våren 2021, kommer att innehålla både gammalt och nytt innehåll från bland annat CBS, Paramount Network, Comedy Central, MTV och Nickelodeon, och ska även leverera egna originalproduktioner samt ”bli den exklusiva platsen” för kommande Showtime-titlar.

Det innebär serier som ”First ladies”, med Viola Davis som Michelle Obama, ”Halo” (sci-fi) och familjedramat ”Rust” med Jeff Daniels.

Vad gäller Paramounts egna serier kan vi förstås räkna med den för många redan bekanta neo-västern-såpan ”Yellowstone” med Kevin Costner. Och kommande ”The offer” låter onekligen spännande. En serie som handlar om producenten Al Ruddys arbete med ”Gudfadern”, och vars titel naturligtvis syftar på Marlon Brandos legendariska replik ”I'm gonna make him an offer he can't refuse”.

Om Paramount+ kommer att ha tillräckligt mycket att erbjuda för att kunna slå sig in på den redan överfulla streamingmarknaden – eller till och med ”skaka om hela streamingindustrin”, som ViacomCBS Networks Internationals vd David Lynn remarkabelt optimistiskt uttrycker sig i ett pressmeddelande – återstår dock att se.

