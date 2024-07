Här är de hetaste tv-serierna 2024

Ett gäng potentiella vinnare – från HBO:s ”True detective” till SVT:s ”Whiskey on the rocks”

TV-KRÖNIKA Nytt år, nya serier att se fram emot!

Här är mina förhandsfavoriter 2024.

Serieåret 2024 går ut hårt, med en spännande återkomst vi har fått vänta länge på.

Den fjärde säsongen av ”True detective” har premiär på HBO Max den 15 januari. Jodie Foster och boxaren Kali Reis nystar i ett mysterium i ett fruset, nattsvart Alaska, och efter att ha kikat kan jag bekräfta att det blir en tv-upplevelse i tungviktsklass.

Och årets första månad bjuder på fler utropstecken.

Som krigsserien ”Master of the air” (Apple TV+), som produceras av Tom Hanks och Steven Spielberg som en fristående följeslagare till ”Band of brothers” och ”The Pacific”.

Dramat ”Expats” (Prime Video) med Nicole Kidman, om tre utländska kvinnor i Hongkong vars liv vävs samman av en tragedi.

Och knarkdramatiken ”Griselda” (Netflix), från producenterna bakom ”Narcos”.

Den colombianska ”Modern family”-stjärnan Sofía Vergara spelar landsmaninnan Griselda Blanco, som gjorde sig ökänd som ”kokainets gudmoder”.

I februari följer fantasyäventyret ”Avatar: the last airbender” (Netflix) och det historiska dramat ”Shōgun” (Disney+) – som utspelar sig i feodala Japan och är baserat på James Clavells roman, som 1980 blev en klassisk miniserie med Richard Chamberlain och Toshiro Mifune.

Samt ”The new look” (Apple TV+), som blir ett måste för modeintresserade. Med Ben Mendelsohn som Christian Dior och Juliette Binoche som Coco Chanel.

Och under våren hägrar bland annat:

Sci-fi-satsningen ”3 body problem” (Netflix), från männen bakom ”Game of thrones”.

Den ”The White Lotus”-doftande kostymkomedin ”Palm royale” (Apple TV+), om en kvinna (Kristen Wiig) som försöker ta sig in societeten i Palm Beach år 1969.

Den svarta komedin ”The sympathizer” (HBO Max), om en nordvietnamesisk spion under Vietnamkriget. Med Robert Downey Jr i ett flertal roller.

Konspirationsthrillern ”Manhunt” (Apple TV+), om jakten på Abraham Lincolns mördare.

Den politiska satiren ”The regime” (HBO Max) med Kate Winslet. Om hur envåldsstyret i ett fiktivt centraleuropeiskt land börjar falla samman.

”Westworld”-duon Jonathan Nolans och Lisa Joys postapokalyptiska tv-spelsadaptation ”Fallout” (Prime Video).

Och den historiska actionfantasyn ”Renegade Nell” (Disney+) från ”Happy Valley”-skaparen Sally Wainwright.

Längre fram väntar andrasäsonger av ”House of the dragon” (HBO Max), ”The Bear” (Disney+) och, förhoppningsvis, ”Squid game” (Netflix).

Och på gång är även ”Star wars”-serien ”Skeleton crew” (Disney+) och ”The Batman”-spinoffen ”Penguin”, från den nya streamingtjänsten Max.

expand-left helskärm Olle Strand som Dogge, Ardalan Esmaili som Farid, Yasir Hassan som Billy i ”I dina händer”.



Och slutligen, några svenska satsningar att se fram emot:

Netflix ger oss Viaplays vaskade storsatsning ”Ronja Rövardotter” och spänningsdramat ”I dina händer”, efter Malin Persson Giolitos bok.

Den första nordiska originalserien från Disney+, ”Koka björn”, bör också dyka upp. Efter Mikael Niemis roman, med Gustaf Skarsgård, Pernilla August, Magnus Krepper, Simon J Berger, Jonas Karlsson och Johan Widerberg.

Och till jul visar SVT dramasatiren ”Whiskey on the rocks”, med Rolf Lassgård som Thorbjörn Fälldin. Om dramatiken 1981, då den ryska ubåten U 137 gick på grund på svenskt territorium.

Det blir väl ett bra år det här?

FJELLBORGS FAVORITER



check The curse

En underlig, obekväm, bitvis briljant blandning av satirisk svart komedi och thriller, som nu har fått svensk premiär på Skyshowtime. Med Nathan Fielder och Emma Stone som ett förljuget nygift par som försöker göra en realityserie om ekovänliga hus men stöter på patrull.



check Percy Jackson och olympierna

Familjefavoriten just nu är denna oerhört trevliga serieadaptation av Rick Riordans fantasyböcker på Disney+. Walker Scobell spelar tolvårige Percy Jackson, som blir utföst på farliga äventyr efter att ha fått reda på att han är son till havsguden Poseidon.



check Sanningen

Den brittiska Harlan Coben-serien med samma namn, som hade premiär på nyårsdagen, dominerar just nu på Netflix topplista. Men jag föredrar Camilla Ahlgrens svenska ”Sanningen” på TV4 Play, med Sofia Helin som en traumatiserad polis som öppnar ett kallt fall i Malmö.