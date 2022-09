Kenneth Branagh blir Boris Johnson i ”This England”

Av: TT

Publicerad: I dag 05.00 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Kenneth Branagh spelar Boris Johnson i "This England".

Boris Johnson står i centrum i miniserien ”This England”, om hur covidpandemin drabbade Storbritannien. Men bara veckor före premiären avgick premiärministern.

– På många sätt gjorde det bara det hela lättare, säger regissören Michael Winterbottom.

Den 6 september i år avgick Boris Johnson som premiärminister i Storbritannien. Bara drygt tre veckor senare är det premiär på Viaplay för miniserien ”This England”, som handlar om Johnsons och hans regerings hantering av coronapandemin.

Det går att föreställa sig att serieskaparna svor över det faktum att deras serie förlorade i aktualitet när det inte är den sittande regeringschefen som porträtteras.

Men Michael Winterbottom viftar bort de tankarna direkt.

– Att Boris har avgått spelar ingen roll. På många sätt gör det bara det hela lättare. Om han fortfarande vore premiärminister skulle flera känna sig tvungna att hoppa in och försvara honom, säger Winterbottom och fortsätter:

– Nu när den eran är över kan folk se den här serien för vad den är.

helskärm Michael Winterbottom skildrar Storbritannien under pandemin i "This England". Arkivbild.

Inget nidporträtt

Winterbottom understryker att Boris Johnson visserligen är huvudperson i serien, men att det inte är ett nidporträtt av honom i första hand. Det är covidpandemin Winterbottom har velat skildra.

Många av Michael Winterbottoms filmer har legat nära det dokumentära, som hans mest kända verk ”The road to Guantanamo”, om en brittisk muslim som satt fängslad i det amerikanska fånglägret på Kuba.

”This England” är ett drama, men serien försöker komma så nära verkligheten som möjligt i berättelsen om hur premiärministerns medarbetare på Downing Street, myndigheterna och sjukvården agerade under den första fasen av pandemin.

Från de första rapporterna om ett mystiskt nytt virus i Kina till ”lockdown” i Storbritannien våren och försommaren 2020. Allt bygger på intervjuer med beslutsfattare som var med.

– Vi har pratat med människor på olika nivåer på Downing Street, som jobbade där hela tiden. Vi har pratat med folk på socialdepartementet och med forskare samt läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Och även med patienter, säger Winterbottom.

Premiärministern spelas av en mycket porträttlik Kenneth Branagh och mycket av förhandssnacket kring serien har handlat om hans rolltolkning. Branagh har försökt fånga Boris Johnsons irrationella manér, lite ryckiga kroppsrörelser och hans otyglade frisyr.

helskärm Kenneth Branagh.

Johnson som pajas

Han spelar honom lite överdrivet, lite clownaktig, nästan?

– Det var hårt sagt, svarar Winterbottom. Men Boris är svår att spela. Folk har en stark uppfattning om honom och han har varit känd så länge.

Serien visar upp två sidor av premiärministern. Johnsons utåtagerande personlighet i offentligheten står i stor kontrast till hur han skildras privat när han sliter med sin relation till sambon Carrie och barnen.

– Boris har en buffelaktig och pajasliknande personlighet i offentligheten. Men vi ville visa en annan bild av honom också, när han är privat med sin familj. Men vår Boris är om möjligt mindre pajasaktig än i verkligheten.

Historien som berättas handlar om hur regeringstjänstemän konsekvent gjorde felbedömningar när de inte förstod allvaret i vad som pågick och inte vidtog tillräckligt tuffa åtgärder. Det är lätt att tolka serien som kritisk mot Storbritanniens försök att stoppa pandemin.

– Misstag gjordes och det kommer folk att se. Men vi försöker visa vad som hände utan att ta ställning till om det var rätt eller fel. Det försöker vi undvika, säger Michael Winterbottom.

TT: Pandemin ligger nära i tiden, det är inte för tidigt att göra en serie om det?

– Nej, det var något som händer en gång per generation, eller en gång per århundrade. Vi satt isolerade och kände ändå samhörighet. Många jämförde det med erfarenheterna under kriget. Med tanke på det och att tiotusentals människor avled väcker det många viktiga frågor och om vi kunde fånga det så nära inpå händelserna känns det meningsfullt.

”This England” har premiär på Viaplay den 30 september.