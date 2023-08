Dunder från landet down under

Fem australiensiska serier du borde se

Publicerad 11:08

TV-KRÖNIKA En maffig miniserie, ett kriminaldrama med nya perspektiv, och tre väldigt roliga komedier.

Australien levererar pangserier just nu.

Vi borde hålla ögonen på Australien. För medan det varken skrivs eller pratas speciellt mycket om australiensiska tv-serier, blir de allt mer intressanta. Och den senaste tiden har det trillat in ett gäng nya pärlor.

Flera hittas på Amazon Prime Video, som tycks vara den streamingtjänst som hittills har satsat mest på att göra egna australiensiska serier.

I våras kom den apokalyptiska komedin ”Class of ‘07”. Om hur en grupp vuxna kvinnor som gick i samma klass som unga blir strandade i sin gamla skola efter att en syndaflod har dragit fram, och måste försöka överleva samtidigt som de regredierar till sina tjafsiga gamla tonårsroller.

helskärm ”Class of ’07”

I juni kom ”Deadloch”, som är en av de serier jag har skrattat mest åt i sommar. Humorduon Kate McCartney och KateMcLennan, eller ”the Kates” som de kallas i hemlandet, har gjort en oerhört festlig blandning av svart komedi och kriminalmysterium, som utspelar sig i en liten håla i Tasmanien där en serie mord begås.

I centrum står två kvinnliga poliser, som är av den klassiska omaka par-typen, fast upphöjt i en kubik.

En är extremt stram och korrekt, den andra är odräglig, fullkomligt tygellös, och svär som en borstbindare på metamfetamin. Och runt dem cirkulerar en uppsjö av finurligt skrivna kufar.

helskärm ”The last flowers of Alice Hart”



Och i förra veckan var det premiär för den riktigt maffiga miniserien ”The last flowers of Alice Hart”, baserad på Holly Ringlands bok.

Vi får följa Alice Hart, som växer upp med en pappa som misshandlar både henne och mamman, blir föräldralös som nioåring, och får flytta in på sin bistra farmor Junes stora blomsterfarm. Som även fungerar som ett skyddsboende för kvinnor som har flytt från våldsamma män.

Sigourney Weaver spelar June och har även producerat tillsammans med bland andra Bruna Papandrea, som har HBO:s ”Big little lies” och ”The undoing” på sitt cv.

Det är tungt och vemodigt, om familjehemligheter, trauman och cykeln av manligt våld. Men också hoppfullt, poetiskt och fantastiskt vackert, med natur och miljöer som får en att smälla av.



Jag rekommenderar också Netflix dramakomedi ”Wellmania”, som är baserad på Brigid Delaneys självbiografiska reportage ”Wellmania: Misadventures in the search for wellness” och handlar om hur en New York-baserad matskribent och festprisse med en synnerligen ohälsosam livsstil tvingas in på wellness-spåret hemma i Sydney.

Komikern Celeste Barber är dynamit i huvudrollen som Olivia ”Liv” Healy, en mänsklig tågkrasch på två ben.



Och sist, men inte minst: ”Black snow” på C More.

”Vikings”-stjärnan Travis Fimmel är vansinnigt karismatisk som en cold case-utredare som tar sig an ett nästan 30 år gammalt mord på en tonårsflicka i en småstad i norra Queensland. Ett område där den typ av slavhandel som kallades ”blackbirding”, och försiggick ända in på 1900-talet, fortfarande kastar mörka skuggor.

Tänk spännande kriminaldrama och angelägen historielektion i ett.

FJELLBORGS FAVORITER



check Only murders in the building

Steve Martin, Martin Short och Selena Gomez är tillbaka som true crime-nördar i en tredje säsong av tv:s mysigaste mordmysterium. Nu dessutom med förstärkning i form av roliga Paul Rudd och toppkraften Meryl Streep. Se och njut på Disney+.



check Painkiller

Netflix miniserie om den amerikanska opioidkrisen och den aggressiva marknadsföringen av läkemedlet Oxycontin är på sätt och vis en repris av 2021 års ”Dopesick”. Men den är sevärd ändå. Genuint upprörande och med en engagerad insats av Uzo Aduba i huvudrollen.



check Physical

Rose Byrne är en stjärna, och efter att ha spelat mot Seth Rogen i rätt underbara ”Platonic” (Apple TV+) gör hon nu sin tredje och sista runda som ätstörd fitnessguru på 80-talet, i den svarta komedin ”Physical” (också Apple TV+). Håren! Sminket! Kläderna!

Hitta fler av Fjellborgs favoriter på tv.nu