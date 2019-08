Veckans streamingtips + FÖLJ

Suverän seriemördarskildring, snygg noir och slutet på ”The affair”

avKarolina Fjellborg

22 augusti 2019 08:00

Foto: Netflix/Sid Gentle Films Ltd/Showtime. ”Mindhunter”, ”SS-GB” och ”The affair”.

VECKANS STREAMINGTIPS Netflix ”Mindhunter” är tillbaka, nazister styr England i ”SS-GB” och ”The affair” försöker sig på sci-fi i sin sista säsong.

Mindhunter



Vår kollektiva besatthet av mord, mördare och grotesk ondska närs av en strid ström av serier, dokumentärer och filmer, men få är bättre än ”Mindhunter”. Netflix atmosfärrika, stiliga och behärskat otäcka David Fincher-producerade serie om FBI:s pionjärer inom kriminalpsykologi och seriemördarprofilering – med Jonathan Groff, Holt McCallany och Anna Torv i huvudrollerna – forskar i det mänskliga mörkret utan att vältra sig i det, och undviker att romantisera och mytologisera seriemördare. Nu har säsong två, som främst kretsar kring barnamorden i Atlanta 1979-1981, landat, och den är banne mig måste-se-tittning.

Netflix

SS-GB



Här har vi en släkting till Amazons alternativa historieskildring ”The man in the high castle”, om ett parallellt universum där axelmakterna vann andra världskriget. ”SS-GB” är baserad på en bok av Len Deighton och utspelar sig i London 1941, i en värld där nazisterna vann slaget om Storbritannien, Winston Churchill har blivit avrättad, och kung Georg VI har tillfångatagits. Sam Riley gör huvudrollen som en Scotland Yard-polis som försöker sköta sitt jobb trots att han nu lyder under tyska chefer, men blir indragen i farliga politiska intriger under en mordutredning. Film noir-snyggt i fem delar.

SVT Play. Nya avsnitt på onsdagar

The affair



Personligen anser jag att relations-, dråp- och otrohetshärvan ”The affair”, som började så himla bra 2014, tappade stilen, och rimligheten, för flera säsonger sedan. Men ni som har hållit ut så här långt, bör såklart även se den femte, och avslutande, säsongen. I den får man dels en dos dansk fägring, då Claes Bang (från Ruben Östlunds ”The square”) spelar en filmstjärna som kommer in i både Helens (Maura Tierney) och Noahs (Dominic West) liv. Och dels en skopa sci-fi, då handlingen bitvis tar ett skutt ett par decennier in i framtiden, där Anna Paquin spelar en vuxen Joanie Lockhart.

HBO Nordic. Säsongspremiär på måndag

