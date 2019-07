Stranger Things + FÖLJ

”Stranger things” är tillbaka – bättre än någonsin

Foto: Netflix. ”Stranger things”.

avKarolina Fjellborg

TV 4 juli 2019 09:14

TV-RECENSION När Netflix monsterhit ”Stranger things” är tillbaka med nya avsnitt är mycket sig likt, samtidigt som serien förnyar sig på väsentliga sätt. Resultatet är den på många sätt bästa säsongen hittills.

++++

Av Matt och Ross Duffer, med bl a Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton och Joe Keery.



SCIENCE FICTION När bröderna Duffers avancerade kärleksbrev till 80-talets amerikanska popkultur är tillbaka med åtta nya avsnitt är mycket sig likt, samtidigt som serien förnyar sig på väsentliga sätt – och resultatet är sagolikt smarrigt; den på många sätt bästa säsongen hittills. Med nya nostalgidrypande tidsmarkörer, mer humor, fler överraskningar, äckligare monster, större känslor, starkare färger och djärvare beslut i manusrummet. Plus ett rätt underbart sångnummer.

Det är sommaren 1985, och barnen har förvandlats till knoppande tonåringar, medan de äldre tonåringarna håller på att ta sig ut i vuxenlivet.

Will (Noah Schnapp) vill visserligen fortfarande helst spela ”Drakar och demoner”, men Lucas (Caleb McLaughlin) och Max (Sadie Sink) kilar stadigt, Mike (Finn Wolfhard) och Eleven (Millie Bobby Brown) har bara ögon för varandra, och Dustin (Gaten Matarazzo) kommer hem från sitt sommarläger upp över öronen förälskad.

Nancy (Natalia Dyer) och Jonathan (Charlie Heaton) sommarjobbar på lokaltidningen. Översittaren Billy (Dacre Montgomery) knäcker extra som badvakt (och fungerar samtidigt som sexobjekt för mogna kvinnor) vid stadens pool. Och stackars Steve (Joe Keery) kämpar med att behålla sin coolhet medan han säljer glass iförd sjömanskostym ihop med smarta tjejen Robin (lysande nytillskottet Maya Hawke) på Starcourt Mall. Det nyöppnade, tidstypiska köpcentrum som ens inre barn av 80-talet spontant vill flytta in i och där en stor och avgörande del av säsongens action utspelar sig.

Exakt vilken typ av hot mot Hawkins som ungdomarna och de vuxna hjältarna Jim Hopper (David Harbour) och Joyce Byers (Winona Ryder) måste ta sig an den här gången bör inte avslöjas – men tänk en blandning av slemmiga monster, zombievibbar och det under kalla kriget så populära filmtemat onda ryssar.

Vad gäller seriens karaktäristiska popkulturreferenser är ”Day of the dead” och ”Röd gryning” två filmer det vinkas tydligt till, men man kommer också att tänka på en ung Arnold Schwarzenegger i ”Terminator” och Dolph Lundgrens ikoniska Ivan Drago, och ytterligare hedersbetygelser går till, bland annat, ”Häftigt drag i plugget”, My Little Pony, ”Karate kid”, ”Den oändliga historien”, "Magnum" och ”Tillbaka till framtiden”.

Det finns ingenting att inte älska i den här underbara blandningen av nostalgitripp, nörderi, skräck och uppväxtskildring.



”Stranger things 3” har premiär på Netflix den 4 juli.

Se det här också: En annan stor Netflix-favorit med fötterna stadigt placerade i 80-talet är "GLOW", som kommer tillbaka med en tredje säsong den 9 augusti.



Visste du att... Millie Bobby Brown, som spelar Eleven, förra året blev den yngsta person någonsin (14 år) att komma med på Time Magazines lista över världens 100 mest inflytelserika personer?



Just nu... spelar David Harbour in superhjältefilmen ”Black Widow”, mot bland andra Scarlett Johansson, Florence Pugh och Rachel Weisz.

