Sverrir Gudnason snuvad på en Emmy

Reality om kärlek och autism prisad

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 10 min sedan

Europeiska talanger stod i centrum under den Internationella Emmygalan som ägde rum i New York under natten mot tisdagen, svensk tid.

Svenske Sverrir Gudnason var nominerad i kategorin bästa manliga skådespelare för sin roll som Kurt Haijby i SVT:s ”En kunglig affär”. Priset gick dock till Dougray Scott i brittiska ”Irvine Welsh’s Crime”.

”En kunglig affär” hade världspremiär i december i fjol och handlar om Haijbys kärlekshistoriska med kung Gustaf V.

helskärm Sverrir Gudnason.

helskärm Jenni Wilks och Karina Holden bakom realityserien "Love on the Spectrum" fick en internationell Emmy.

Bland vinnarna fanns även ”Love on the spectrum” på Netflix, en australisk realityserie där personer inom autismspektrumet söker efter kärleken.

Lou de Laâge vann priset för bästa kvinnliga skådespelare för rollen som Eugénie i ”The mad women's ball”.

Brittiska ”Sex Education” vann utmärkelsen för bästa komedi.

helskärm Dougray Scott.

Alla vinnare:

Konstprogram

Freddie Mercury: The Final Act

Manliga skådespelare

Dougray Scott in Irvine Welsh’s Crime

Kvinnliga skådespelare

Lou de Laâge in Le Bal Des Folles (The Mad Women’s Ball)

Komedi

Sex Education – säsong 3

Netflix / Eleven Film

United Kingdom

Dokumentär

Enfants de Daech, les damnés de la guerre (Iraq’s Lost Generation)

Dramaserie

Vigil

Barnanimation

Shaun the Sheep: Flight Before Christmas

Barn: Fakta och underhållning

My Better Worl

Barn: Live-action

KABAM!

Icke-engelskspråkigt primetime-program i USA

Buscando a Frida

Underhållning/reality

Love on the Spectrum – säsong 2

Kortformat

Rūrangi

Sportdokumentär

Queen Of Speed

Telenovela

Yeonmo (The King’s Affection)

Tv-film/miniserie

Help