De 15 bästa julavsnitten – och var du hittar dem

Kom i stämning med favoriter från förr och nu

Julavsnitt kan vara både härliga och förfärliga.

Här är 15 av de bästa som finns att streama, från 1980 års ”M*A*S*H” till 2023 års ”The Bear”.

Jamie Lee Curtis i ”Fishes”.

Fishes

”The Bear”, säsong 2 del 6

Inte bara ett mästerverk bland julavsnitt, utan ett mästerverk med stort M, i alla kategorier. Jamie Lee Curtis är fenomenal som vinhinkande och kedjerökande, neurotisk matriark i den här stjärnspäckade, mörka och skoningslöst intensiva tillbakablicken mot ett kaotiskt firande hemma hos Chicago-familjen Berzatto. En omedelbar klassiker. (Disney+)

expand-left helskärm ”Kvarteret Skatan”.

Kvarteret Skatans julavsnitt

Säsong 3 del 7

Av tradition visar SVT ”Svensson, Svenssons” firande på julafton, men ”Kvarteret Skatans” är roligare, om än inte lika familjevänligt. Johan Glans biter huvudet av Jesusbarnet, David Batra hamnar hos en familj med bisarra traditioner, och ris à la Malta tillagas med en dildo. (SVT Play)

expand-left helskärm Jon Hamm och Christina Hendricks i ”Christmas waltz”

Christmas waltz

”Mad men”, säsong 5 del 10

Ett stiligt, begrundande och melankoliskt decemberstycke av Matthew Weiners superserie, där höjdpunkten är Don Drapers (Jon Hamm) och Joan Harris (Christina Hendricks) spontana vinlunch på en bar, komplett med både flirt, nostalgi och vemod. Vetskapen om vilket öde som väntar Lane Pryce (Jared Harris) gör avsnittet ännu starkare i retrospektiv. (Prime Video)

expand-left helskärm ”The constant”.

The constant

”Lost”, säsong 4 del 5

Att uppskatta en lösryckt episod från en så komplex följetong som ”Lost” kan vara svårt, men den romantiska tidsresan ”The constant” måste ändå nämnas, eftersom det är ett av seriens allra bästa avsnitt. Telefonsamtalet på julafton 2004, mellan Desmond (Henry Ian Cusick) och Penny (Sonya Walger) får håret att resa sig på armarna. (Disney+)

expand-left helskärm ”The strike”.

The strike

”Seinfeld”, säsong 9 del 10

Ett otroligt, givetvis fullkomligt osentimentalt julavsnitt av 90-talets bästa sitcom. Jerry (Jerry Seinfeld) dejtar en kvinna med ”dubbelansikte”, som är snygg varannan gång de ses, och ful varannan gång. George (Jason Alexander) ger sina kollegor fejkdonationer till en påhittad välgörenhetsorganisation i julklapp. Och Georges pappa (Jerry Stiller) anordnar sitt alternativa, icke-kommersiella julfirande ”festivus”, som går ut på att oförrätter luftas kring en metallstolpe. (Netflix)

expand-left helskärm Jul i ”Pantertanter”.

Twas the nightmare before christmas

”Pantertanter”, säsong 2, del 11

”The golden girls” följde ett enkelt men idiotsäkert upplägg; Blanche (Rue McClanahan) var kåt, Rose (Betty White) var dum, Dorothy (Bea Arthur) var krass – och Sophia (Estelle Getty) fällde vassa oneliners. Här ger Blanche de andra den vågade kalendern ”Blanche’s boudoir”, med tolv av hennes män, i julklapp. Varpå Sophia, efter att ha sett herr september, utbrister: ”Jag är förvånad att du kunde gå i oktober!”. (Disney+)

expand-left helskärm David Schwimmer som bältdjur.

The one with the holiday armadillo

”Vänner”, säsong 7, del 10

Under sina tio säsonger bjöd ”Vänner” på en hel radda julavsnitt, men det här är kanske det mest uppskattade. Ross (David Schwimmer) har sin halvjudiske son över julen och försöker lära honom om chanukka. Men han jobbar i motvind, och när han väl inser att han trots allt måste fixa en tomte är dräkterna slut. Och det är där ”helgdags-bältdjuret” kommer in i bilden. (HBO Max)

Julbajskorven Mr Hankey.

Mr Hankey, the christmas poo

”South Park”, säsong 1, del 9

Även detta tidiga, klassiska ”South Park”-avsnitt tar sig an julen ur ett judiskt perspektiv. Kyle, som inte får fira jul, känner sig utesluten och söker tröst hos julbasjkorven herr Hankey – som kommer upp ur toaletten en gång om året och ger presenter till alla som har ätit mycket fiber. Samtidigt försöker stadens invånare rensa julen på alla religiösa inslag som kan uppfattas som stötande och politiskt inkorrekta. (Pluto TV)

expand-left helskärm Hannah Waddingham och Jason Sudeikis.

Carol of the bells

”Ted Lasso”, säsong 2, del 4

En varm, söt och precis lagom smörig episod av feelgood-komedin om den amerikanske tränaren Ted Lassos (Jason Sudeikis) med- och motgångar i den brittiska fotbollsvärlden. Fattiga barn får julklappar och både ensamhet och dålig andedräkt botas. (Apple TV+)

expand-left helskärm Ian McShane i ”Unholy night”.

Unholy night

”American horror story”, säsong 2 del 8

Till den som vill ha ett lite mindre fröjdefullt firande rekommenderas detta, från den andra säsongen av Ryan Murphys och Brad Falchuks långkörande skräckantologi. ”Asylum” utspelar sig på ett mentalsjukhus 1964, och Ian McShane levererar som mordisk, spritt språngande galen tomte. (Disney+)

expand-left helskärm ”Death takes a holiday”.

Death takes a holiday

”M*A*S*H”, säsong 9 del 5

Larry Gelbarts serie om personalen på ett amerikanskt fältsjukhus under Koreakriget var nyskapande i sitt sätt att blanda drama och komedi. Men i det här avsnittet får humorn stå tillbaka, när föräldralösa koreanska barn ska få fira jul, och en kritiskt sårad soldat ska hållas vid liv tills helgen är över, av omtanke för hans fru och barn. (Disney+)

expand-left helskärm ”Christmas show”.

Christmas show

”Fresh Prince i Bel Air”, säsong 2, del 13

”Skidåkning är för vita killar som heter Sven”, konstaterar Will Smith. Så vad skulle kunna gå fel när han och hans utökade familj åker på skidresa till Utah? En hel del, såklart, tills allt blir bra på slutet, på klassiskt sitcom-sätt. Men framför allt sjunger och dansar Carlton (Alfonso Ribeiro), vilket alltid var en humörhöjare på 90-talet, och är det än i dag. (HBO Max)

expand-left helskärm John Mahoney och David Hyde Pierce i ”High holidays”.

High holidays

”Frasier”, säsong 11, del 11

”Frasier” hade en förkärlek för julavsnitt och det är svårt att välja ett. Men jag landar ändå i det här, där Niles (David Hyde Pierce) bestämmer sig för att göra en sen tonårsrevolt genom att äta en cannabiskaka. Men se även ”Miracle on Third or Fourth Street”, ”Perspectives on christmas” och ”Merry christmas, mrs Moskowitz”. (Viaplay/Skyshowtime)

expand-left helskärm ”Noel”.

Noel

”Vita huset”, säsong 2, del 10

Även Aaron Sorkins politiska drama ”The west wing” hade många julavsnitt, och medan flera av dem skildrade hur julen inte är glädjens högtid för alla, står det här ut som särskilt skickligt. Om hur presidentens vice stabschef (Bradley Whitford) till slut kommer till insikt om att han lider av posttraumatiskt stressyndrom. (HBO Max)

expand-left helskärm ”The office”.

The christmas specials

”The office”

De här två julspecialerna – som fungerade som avslutning på Ricky Gervais och Stephen Merchants fejkdokumentära komedi om den jobbiga chefen David Brent och hans underlydande på en pappersfirma – blev kronan på ett av 00-talets allra roligaste verk. Men den obekväma, karaktäristiska humorn intakt, men ett oväntat lyckligt slut. (Britbox/HBO Max)

