Dags att göra slut med rockstjärnor med rutten kvinnosyn

Sofia Bergström om Evan Rachel Woods vittnesmål om Marilyn Manson i HBO-serien ”Phoenix rising”

KRÖNIKA Marilyn Mansons och musikbranschens mörkaste sidor blottas i HBO:s nya dokumentärserie ”Phoenix rising”, där skådespelerskan Evan Rachel Wood berättar om våldet hon utsattes för i händerna på den mytomspunna musikern.

Året är 2007 och Evan Rachel Wood har följt med pojkvännen Marilyn Manson på turné för skivan ”Eat me, drink me”. Inför stora delar av turnésällskapet tar Manson ett hårt grepp om Woods överarm och släpar in henne på deras hotellrum där han genast börjar kasta och förstöra saker. Wood utbyter en blick med en man i Mansons crew. Hon hoppas att skräcken i hennes ögon ska få honom att ingripa, eller åtminstone stanna kvar. Men mannen skakar på huvudet, stänger långsamt dörren och försvinner ur sikte. 19-åriga Wood blir ensam kvar, bakom stängda dörrar, med den 18 år äldre mannen som under de kommande fyra åren kommer att göra hennes liv till ett helvete.

I den nya HBO-dokumentärserien ”Phoenix rising” ger skådespelerskan Evan Rachel Wood en intim inblick i sin relation med den mytomspunna musikern. Från deras första möte på en hotellfest i Hollywood till februaridagen förra året när hon i ett inlägg på Instagram anklagar Brian Warner (som Manson egentligen heter) för grooming och övergrepp. Parallellt skildras Woods kamp att få igenom lagförslaget The Phoenix Act, som ämnar att förlänga preskriptionstiden för personer som har blivit utsatta för våld i nära relation.

”The abuse was like art to him”

I ett försiktigt tempo berättar Wood om hur hon föll offer för Mansons manipulativa maktspel och hur våldet lavinartat ökade efter den där turnén.

Hur hon tvingades att laga mat direkt efter en abort.

Hur Manson trängde in i henne under inspelningen av musikvideon till ”Heart-shaped glasses” när hon endast hade gått med på att ha simulerat sex.

Hur hon utsattes för svält och sömnbrist, blev piskad, penetrerad i sömnen, fastbunden, misshandlad, mordhotad, inlåst och brännmärkt.

Hur hon flera gånger lyckades fly från förhållandet, men gång på gång drogs in i en destruktiv dimma av droger, alkohol och våld. Och blev svagare, smalare och alltmer avskärmad för varje dag som gick.

”The abuse was like art to him”, konstaterar Wood med avsmak i rösten när hon återger hur Manson fångade hennes kroppsliga förfall genom en rad porträtt.

Fångade hoten på film

Andra gånger är det Mansons egna ord som fyller en med fasa. En hemmavideo där en till synes oskyldig fråga från Wood väcker vreden i Manson – ”Answer the question or I’ll kill you!” – gör att kalla kårar kryper från kota till kota längs ryggraden.

Det hudlösa berättandet genom seriens två avsnitt är hjärtslitande. Woods återblickar är sprängfyllda av ångest. För varje exempel blir klumpen i magen större.

”En ulv i ulvakläder”, beskriver Woods bror Ira Manson i dokumentären.

Och han har förstås rätt. Varningssignalerna har funnits mitt framför våra ögon. Hela tiden.

Man behöver inte titta längre än till Mansons bästsäljande självbiografi ”The long hard road out of hell” från 1998, där huvudpersonen själv dukar fram det ena bevismaterialet efter det andra. Raderna svämmar nästan över av kvinnoförakt och sexism. Som när han skildrar misshandeln av sin mamma eller planerna på att mörda sin dåvarande flickvän Nancy.

”Fantiserar om att slå in hennes skalle”

Men vi behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för fler skrämmande exempel.

2009 tar en intervju i tidningen Spin, efter releasen av skivan ”The high end of low”, en mörk vändning. Manson berättar att albumet kom till efter uppbrottet med Wood, och att låten ”I want to kill you like they do in the movies” handlar om henne.

”Jag fantiserar varje dag om att slå in hennes skalle med en slägga”, säger Manson med en saklighet som när en annan berättar om att man precis har handlat mjölk.

Omvärlden borde förstås ha dragit i nödbromsen redan då. Men många i branschen har blundat för Brian Warners beteende så länge artisten Marilyn Manson har dragit in pengar. Och fansen – jag själv inkluderad – har vevat bort hans påståenden som påhitt och provokationer i ett grumligt gränsland mellan fiktion och verklighet. Och för det skäms jag något så fruktansvärt.

Woods är inte ensam

I skrivande stund har flera kvinnor stämt Manson för olika typer av sexuella övergrepp. Vissa av åtalen är aktiva, medan andra har lagts ner på grund av att preskriptionstiden har löpt ut. Det ska också nämnas att Manson, som har fått kicken av både manager och skivbolag, nekar till anklagelserna och har stämt Wood för förtal.

Men vid det här laget har så pass många, däribland tidigare anställda till Manson, trätt fram med liknande vittnesmål att det inte längre går att sopa under mattan.

Rockstjärnor med rutten kvinnosyn lever på övertid. Deras destruktiva dagar är förhoppningsvis räknade. Men vi kan inte förlita oss på självsanering, att rötäggen över tid sållas bort. Uppenbarligen har det inte fungerat.

Det behövs självrannsakan och civilkurage. I alla led och på samtliga fronter. Vi kan inte längre titta bort eller se mellan fingrarna när någon blir illa behandlad eller utnyttjad. Vare sig det är backstage, i publikhavet, i mötesrummet, i logen, på presskonferensen eller på scenen.

I dokumentärseriens sista scen bäddar Wood ner sin son. Det är samma dag som hon har namngett Brian Warner som sin förövare. Hon pussar sonen på pannan och säger god natt.

”The good guys will win”, viskar hon hoppfullt.

Jag hoppas att hon har rätt.

