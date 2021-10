Första titten på HBO:s ”House of the dragon”

Prequelserien till ”Game of thrones” får premiär 2022

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Emma D'Arcy som prinsessan Rhaenyra Targaryen och Matt Smith som prins Daemon Targaryen i ”House of the dragon”.

TRAILER Taggad på ”House of the dragon”?

I dag släppte HBO en första teaser för serien, som får premiär nästa år.

Den 26 oktober slår den nya streamingtjänsten HBO Max upp sina digitala portar i Sverige, och under det lanseringsevent som hölls i dag passade man på att premiärvisa det första rörliga materialet från tjänstens allra största dragplåster; ”House of the dragon”.

Serien, som alltså är en prequel till ” Game of thrones ”, tar sin början 200 år före händelserna i ”Game of thrones”, och skildrar ”början på slutet för huset Targaryen” och det inbördeskrig som blev känt som ”Drakarnas dans”.

Serien är skapad och producerad av Ryan Condal och författaren George RR Martin själv, och är baserad på Martins ”Fire & blood” (”Eld & blod”). På rollistan finns bland andra Paddy Considine, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint och Eve Best.

Premiär blir det 2022, och här är en liten försmak på vad som komma skall:

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

Publisert: Publicerad: 05 oktober 2021 kl. 12.20