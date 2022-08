Mejla Karolina Fjellborg

Någon måste få spö den här hösten

HBO och Amazon lär inte båda gå segrande ur den stora fantasymatchen

helskärm ”Sagan om ringen: maktens ringar” har premiär i september.

TV-KRÖNIKA Nu dundrar fantasybjässarna ”Sagan om ringen” och ”Game of thrones” in på streamingmarknaden i nya former, nästan samtidigt.

Äran, tittarna – och oerhört mycket pengar – står på spel.

Redan förra sommaren gick Amazon ut med premiärdatumet för ”Sagan om ringen”-serien, en mastodontsatsning med en obscen budget.

Den 2 september 2022.

I mars meddelade HBO att deras ” Game of thrones ”-prequel kommer den… 21 augusti. (Den 22 augusti på svenska HBO Max.)

Vi kan kalla det för ett taskigt drag.

Nog för att ingen av människorna bakom varken den ena eller den andra serien vill prata om någon rivalitetet utan offentligt enbart önskar varandra och fantasygenren i stort allt gott. Och nog för att det kanske finns plats för både ”Sagan om ringen: maktens ringar” och ”House of the dragon”. OM båda råkar vara fantastiska.

helskärm Matt Smith som Daemon Targaryen i ”House of the dragon”.



Men låt oss tala om draken i rummet.

Ett gigantiskt slag med väldigt höga insatser mellan fantasyns stora stundar. Och det finns något ironiskt över att en uppenbar symbios nu övergår i direkt konkurrens.

George RR Martin har själv pratat om hur Tolkiens skrivande har inspirerat hans eget, och ”Sagan om ringen”-filmernas breda succé beredde onekligen genrevägen, rent kommersiellt, för ”Game of thrones” som tv-serie.

En serie vars enorma genomslag i sin tur ledde fram till streamingtjänsternas långa och fortfarande pågående jakt på en likvärdig fantasyhit.

Och nu står en prequelserie med fötterna i Midgård, och en prequelserie med fötterna i Westeros, mot varandra.

Att en kommer att, om inte krossa den andra så i alla fall visa sig slå betydligt hårdare, är mer än sannolikt.

Och miljardfrågan är om det inte är framför allt Amazon som riskerar att åka på stryk.



För hur anrikt och älskat grundmaterialet än är, och hur mycket pengar den flådiga trailern än signalerar, är en serie som utspelar sig tusentals år före händelserna i filmtrilogierna ”Sagan om ringen” och ”Hobbit”, med huvudsakligen okända skådespelare som spelar huvudsakligen nya eller i alla fall för många okända karaktärer i en vagt bekant värld, långt ifrån en given seger.

Filmernas maestro, Peter Jackson, är över huvud taget inte involverad, och läget på fantasyfronten är ett helt annat så här två decennier senare.

När ”Härskarringen” hade biopremiär 2001 hade vi aldrig sett något liknande.

När ”Maktens ringar” har streamingpremiär 2022, har vi alla förmodligen sett ganska mycket liknande.

Både passionerade Tolkien-fans och mer obevandrade tittare lär, av ren nyfikenhet, flockas kring de första avsnitten. Men sedan då?

Fem säsonger ska vara planerade, och det låter… optimistiskt.



HBO har, å sin sida, också utmaningar, i form av både extremt stora skor att fylla och ett svajigt förtroendekapital efter en av de mer utskällda seriefinalerna i mannaminne. Och även ”House of the dragon” bygger på att vi engagerar oss i nya figurer.

Men Martin själv är med vid rodret, många av skådisarna är rutinerade, skådeplatsen är färsk i minnet, och…

Ja, okej, jag har tjuvkikat.

Det är barnförbjudet, chockerande klös. Som kan bli mycket svårt att matcha.

