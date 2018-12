Guide till julens bästa tv – 14 favoriter

Foto: Dplay/SVT. ”Här är ditt liv”, ”Systrar 1968” och ”De dagar som blommorna blommar”.

TV 7 december 2018 10:24

JULENS TV Jonas Gardells efterlängtade nya drama, Alexander Skarsgård i ännu en storserie, och härlig 60-talskänsla i "Systrar 1968".

En tv-klassiker kommer tillbaka, artister gör låtar av dikter och essensen av 80-talet skildras i en ny dokumentärserie.

Här är 14 tv-måsten under jul och nyår.

Foto: BBC/AMC. ”The little drummer girl”.

The little drummer girl



Efter succén "The night manager" kommer nu nästa John le Carré-baserade miniserie. Också denna från BBC, AMC och le Carrés producerande söner Stephen och Simon Cornwell. Den här gången är det sydkoreanske Park Chan-wook som regisserar, och Alexander Skarsgård spelar mot Florence Pugh och Michael Shannon. En spännande och elegant historia som utspelar sig på 70-talet, och handlar om hur en ung skådespelerska blir rekryterad av den israeliska underrättelsetjänsten för att infiltrera en grupp palestinska terrorister.

C More, 13 december

Foto: Netflix. ”Roma”.

Roma



Netflix är på offensiven när det gäller film, och "Roma" lär vara den största guldklimp de har knipit hittills. "Gravity"-regissören Alfonso Cuaróns nya, och Mexikos Oscarsbidrag 2019, om en familj och deras hushållerska i 70-talets Mexico City.

Netflix, 14 december

Foto: Stephanie Branchu/TOP. ”Falsk identitet”.

Falsk identitet



Personligen har jag begått grovt tjänstefel och hamnat långt efter i handlingen i den här tokhyllade franska spionserien. Men för er som är i fas och har gått och väntat; nu är den fjärde säsongen av "Le bureau des légendes" här.

SVT, 15 december

Foto: Kevin Mazur/Netflix. ”Springsteen on Broadway”.

Springsteen on Broadway



Bruce Springsteen, en gitarr, ett piano, och personliga historier ur hans självbiografi "Born to run". Med tanke på hur mycket vi svenskar älskar Springsteen finns risken att vi så att säga välter Netflix när den här showen läggs ut på streamingtjänsten.

Netflix, 16 december



Foto: BBC. ”En engelsk skandal”.

En engelsk skandal



En smått bisarr, välspelad, oavbrutet underhållande och oväntat rolig, verklighetsbaserad BBC-serie i tre delar, som just knep tre Golden Globe-nomineringar. Den utspelar sig på 60- och 70-talen, och handlar om skandalen som satte p för partiledaren Jeremy Thorpes politiska karriär. Hugh Grant spelar Thorpe, och Ben Whishaw den yngre man som Thorpe hade ett hemligt förhållande med – och sedan ska ha försökt få mördad.

SVT, 16 december

Foto: TV4. ”Mandelmanns jul”.

Mandelmanns jul



Den som vill ta en paus i sitt eget stressade julstök kan kolla in det hemvävda paret Gustav och Marie Mandelmanns mer harmoniska pysslande, där allt "fint och gott hämtas direkt från gården". Typ som hemma hos en annan. Fast precis tvärtom.

TV4, 17 december

Foto: Netflix. ”Watership Down”.

Watership Down



Jag är nostalgidrivet jättepepp på den här nya animerade miniserien, baserad på barndomsfavoriten "Den långa flykten", av Richard Adams. En klassisk berättelse om ett gäng kaniner på ett våghalsigt äventyr. Röster av James McAvoy, Ben Kingsley, Gemma Arterton, Olivia Colman, Nicholas Hoult, med flera.

Netflix, 23 december

Foto: Markus Edin/Dplay. ”Två nötcreme och en moviebox”.

Två nötcreme och en moviebox



2003 gav Filip Hammar och Fredrik Wikingsson ut boken "Två nötcreme och en moviebox – hisnande generaliseringar om vår uppväxt i DDR-Sverige", som innehöll en himla massa bekanta känslor och fenomen för oss som växte upp på 80-talet. Och nu kommer dokumentärserien. Kul!

Dplay, 23 december

Foto: C More. ”Dirigenten”.

Dirigenten



Kan varmt rekommendera den här thrillerdramaserien, som är baserad på Camilla Grebes och Paul Leander-Engströms "Dirigenten från Sankt Petersburg", och skriven och regisserad av bland andra Mikael Håfström. Skådeplatsen är den skitiga ryska finansvärlden runt millennieskiftet, där djungelns lag råder och en svensk finanskille (Adam Pålsson) lägger sig i fel personers affärer.

C More, 24 december

Foto: Ulrika Malm/SVT. ”Systrar 1968”.

Systrar 1968



Ett finfint retordrama i tre delar, regisserade av Kristina Humle. Serien utspelar sig under sommaren det omvälvande och mytomspunna året 1968, och kretsar kring tre unga kvinnor. En vänstervriden, politiskt och feministiskt medveten nyutexaminerad journalist från arbetarklassen. En konstnär som praktiserar fri kärlek. Och en välartad rikemansdotter som snart ska gifta sig och bli hemmafru, men kommer i kontakt med sitt mer rebelliska stråk när hon lär känna de andra två. Mycket välgjort, med fint fångad tidsanda och en tematik som är synnerligen aktuell även i dagsläget.

SVT, 25 december

Foto: Margareta Bloom Sandebaeck/Dplay. ”Här är ditt liv”.

Här är ditt liv



Klart man måste kolla när en sådan här tv-klassiker kommer tillbaka. Carina Berg programleder och stjärnorna som ska intervjuas/hyllas är Ewa Fröling, Leif GW Persson, Felix Herngren och Pernilla Wahlgren.

Dplay, 25 december

Foto: Janne Danielsson/SVT. ”Helt lyriskt”.

Helt lyriskt



Lite osäker på om detta kommer att flyga eller inte, men är ändå nyfiken på hur det ska gå när kända artister som Molly Sandén, Annika Norlin, Ola Salo och Little Jinder ska göra låtar av kända dikter. Dikter av poeter som Karin Boye, Edith Södergran och Nils Ferlin "kläs i helt ny kostym, när artisterna tolkar och gör dem till sina, med egna, moderna arrangemang". Fredrik Lindström är vår ciceron, som ska komma med kuriosa och analysera texter.

SVT, 26 december

Foto: Janne Danielsson/SVT. ”Stjärnorna på slottet”.

Stjärnorna på slottet



Ärligt talat känns inte årets uppställning – Lena Söderblom, Kajsa Ernst, Sven Melander, Alexander Karim och Camilla Läckberg – som den tyngsta i mannaminne. Men den här tiden på året ser man på "Stjärnorna på slottet", det är sedan gammalt. Eller i alla fall sedan 2005.

SVT, 29 december

Foto: Peter Cederling/SVT. ”De dagar som blommorna blommar”.

De dagar som blommorna blommar



Mina förväntningar är enorma på den här nya serien från superteamet Jonas Gardell, Simon Kaijser och Maria Nordenberg, som tidigare gjort "De halvt dolda" och "Torka aldrig tårar utan handskar" ihop. Serien utspelar sig under 70-talet, tidigt 90-tal och i nutid, och beskrivs som en berättelse om förlust och överlevnad, med fokus på tre familjer. På rollistan finns bland andra Rasmus Luthander, Eva Röse, Anja Lundqvist, Johan Rheborg, Ulf Friberg, Rebecka Hemse, Jacob Ericksson, Magnus Krepper och Torkel Petersson.

SVT, 1 januari

