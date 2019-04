Game of thrones + FÖLJ

”GoT”-premiären: HBO ligger nere

Snuvade på ”Game of thrones”-premiären

avTorbjörn Ek

TV 15 april 2019 08:28

Morgonpigga tittare har snuvats på ”Game of thrones”-premiären.

I stället för att kunna avnjuta det efterlängtade avsnittet möts HBO:s användare av ett felmeddelande:

”HBO är för närvarande otillgängligt”, står det på sajten och i appen.

Klockan 03:00 natten mot måndag släpptes det hett efterlängade första avsnittet av ”Game of thrones” sista säsong på HBO Nordic.

Men sen kraschade streamingsajten.

Morgonpigga tittare som ställt väckarklockan för att hinna se avsnittet före möts nu på måndagsmorgonen av ett felmeddelande på HBOnordic.com och i streamingjättens app:

”HBO nere för underhåll” står det att läsa på sajten och budskapat fortsätter:

”HBO är för närvarande otillgängligt. Vänligen försök igen om en liten stund”.

På Twitter och HBO Nordics Facebooksida rasar tittarna:

”2 års väntan. Stiger upp tidigt för att njuta av premiäravsnittet innan jobbet. Så har HBO än en gång missat att rampat upp och pallar inte trycket. Fy fan fy fan fy fan vad kass”, skriver en person på Facebook.

”HUR är det möjligt att ni inte klarar av att hantera trafiken??? Saknar ord. Fy fan”, skriver en annan.

LÄS OCKSÅ RECENSION: Stressad men effektiv ”Game of thrones”-premiär

”Oväntade tekniska problem”

Även under förra säsongens premiärdag kraschade HBO Nordic och flera av tittarna reagerar över att streamingsajten inte förberett sig bättre inför årets premiär:

”Ni hade mer än ett år på er att förbereda för idag. Hur kan man misslyckas så fatalt? Kom det som en överraskning var och varannan människa vill se avsnittet nu?” skriver en av många upprörda tittare på HBO Nordics Facebook-sida.

HBO Nordics presskontakt Karin Larsdotter bekräftar via mejl att sajten ligger nere:

”Vi kan bekräfta att det dessvärre har inträffat oväntade tekniska problem på tjänsten just nu. Vi ber om ursäkt för detta och arbetar hårt med att lösa problemet så snart som möjligt. För att få uppdateringar rekommenderar vi våra kunder att följa oss via Facebook eller kontakta vår kundtjänst.”

I Sverige visas ”Game of thrones” även på C More. Den streamingtjänsten fungerar, enligt uppgifter till Nöjesbladet, utan problem.

Strax före 11 på måndagsförmiddagen fungerade streamingtjänsten HBO Nordic återigen efter morgonens tekniska missöde.

Foto: Skärmdump HBO:s svenska användare snuvades på ”Game of thrones”-premiären

