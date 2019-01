Galaglans, obekväm humorpärla och tecknade fasor

TV 3 januari 2019 20:32

VECKANS STREAMINGTIPS Golden Globe-galan, ”Helt perfekt” och ”Den långa flykten”.

Foto: NBC.

Golden Globe



På söndag går den 76:e Golden Globe-galan av stapeln, under ledning av Sandra Oh och Andy Samberg. TV4 Play direktsänder under natten mot måndagen, men den som inte vill eller kan vaka kan även se galan under dagen på måndag. Adam McKays Dick Cheney-biografi "Vice" leder nomineringsligan på filmsidan, och på tv-sidan är det "The assassination of Gianni Versace: American crime story" som ligger bäst till. Och så har vi två svenskhopp; Ludwig Göransson är nominerad för musiken till "Black Panther" och Glenn Close för sin roll i Björn Runges "The wife". Spännande!

TV4 Play. Måndag

Foto: Dplay.

Helt perfekt



Kanal 5:s humorpärla "Helt perfekt" – som är baserad på en norsk serie men också kan beskrivas som en förbaskat lyckad svensk obekväm humor-släkting till Larry Davids "Curb your enthusiasm" – är tillbaka med en andra säsong, och jag älskar den. Johan Petersson är fenomenalt rolig som den ängslige och fantastiskt självupptagne Johan, och Eva Röse lika bra som hans nästan lika fåfänga sambo Eva. Och levererar gör också den strida strömmen av gäststjärnor som spelar varianter av sig själva. (Avsnitten läggs ut på Dplay först, men kommer även att visas i Kanal 5 med start den 20 januari.)

Dplay

Foto: Netflix.

Den långa flykten



Animationen har fått en del kritik, men själv tycker jag att BBC:s och Netflix nya miniserie baserad på Richard Adams mörka barnboksklassiker "Watership Down", om en grupp kaniner som möter många faror i sin jakt på ett nytt hem, är riktigt, riktigt bra. Fyra knappt timslånga delar, som går att se antingen med originalröster av en förstklassig samling brittiska skådespelare, eller med svenskt tal, om man vill kunna se tillsammans med barn. Serien är dock bitvis riktigt otäck, med tunga, vuxna teman och en hel del ondska, och Netflix rekommenderar avsnitten från 13 år – så det här är inte serien att parkera en småtting framför medan man själv lagar mat...

Netflix

