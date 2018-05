Netflix + FÖLJ

”Safe” – en snaskig men inte så mättande Netflix-thriller

Foto: Ben Blackall/Netflix. Michael C Hall i ”Safe”.

TV 9 maj 2018 10:05

TV-RECENSION ”Dexter”-stjärnan Michael C Hall spelar en pappa på jakt efter sin försvunna dotter i välbärgade men moraliskt förtappade kvarter, i nya Netflix-thrillern ”Safe”.

++

Safe

Netflix

Del 1-3

Av Harlan Coben, med bl a Michael C Hall, Amanda Abbington, Audrey Fleurot och Marc Warren.

DRAMATHRILLER Michael C Hall, från "Six feet under" och "Dexter", har lagt sig till med en brittisk accent för huvudrollen i den här serien av spänningsförfattaren Harlan Coben, om hemligheter, lögner, försvinnanden och ond, bråd död i ett välbärgat grindsamhälle i England.

Hall spelar Tom. En änkling och läkare som börjar göra sina egna efterforskningar när hans ena dotter plötsligt försvinner efter en fest – bland vänner och grannar som i princip alla har lik i garderoben och uppträder misstänkt. Sexskandaler, droger och kroppar poppar upp som ogräs bland de välansade häckarna, och även Tom själv döljer något – kring natten hans hustru dog.

"Safe" rör sig i samma sorts burgna men förljugna grannskap fullt av dolda sanningar och dåliga människor som serier som "Desperate housewives" och "Big little lies", men saknar både humor, social skärpa och chockfaktor, och matar på med så mycket oavbrutet fulspel att man nästan glömmer bort den försvunna flickan i mysteriets centrum. Dessutom känns tonårsskildringarna daterade – och Hall har varit bättre.

Snaskigt, men inte så mättande.



”Safe” har premiär på Netflix den 10 maj.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ 14 tv-serier som har premiär i maj

LÄS OCKSÅ Brutal trailer för nya säsongen av ”Luke Cage”

9 maj 2018 10:05