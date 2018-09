15 heta tv-serier att kolla in i september











Tv-hösten har tagit fart på allvar och i september haglar seriepremiärerna. Här är 15 att hålla utkik efter.

1. The purge



Skräckserie baserad på filmfranchisen med samma namn. Om hur all form av brottslighet, inklusive mord, är laglig under en tolvtimmarsperiod i ett alternativt, totalitärt USA.

Amazon Prime Video, 5 september.

2. Mayans MC



Fyra år efter att "Sons of Anarchy" gick i graven kommer nu spinoffserien, som utspelar sig i samma fiktiva universum men kretsar kring klubben Mayans MC:s Santo Padre-avdelning, som härjar längs gränsen mellan Mexiko och Kalifornien. Från moderserien syns främst Emilio Rivera, huvudrollen spelas av JD Pardo, och övriga roller görs av bland andra Richard Cabral, Edward James Olmos, Michael Irby och Sarah Bolger.

HBO Nordic, 5 september.

3. The split



Brittiskt juridiskt drama i sex delar, om en familj med skilsmässoadvokater. Nicola Walker gör huvudrollen som Hannah Stern, som lämnar familjens firma för att gå över till en rivaliserande.

SVT, 8 september.

4. Liberty



Höstens danska höjade lär bli denna serie, som bygger på Jakob Ejersbos roman, utspelar sig i Tanzania i slutet av 1980-talet och kretsar kring två familjer – den danska familjen Knudsen och den dansk-svenska familjen Larsson. Mikael Marcimain regisserar och i rollerna syns Magnus Krepper, Sofie Gråbøl, Connie Nielsen och Carsten Bjørnlund.

SVT, 10 september.

5. The Deuce



Äntligen tillbaka till 70-talets skitiga New York – till bordeller, porrfilmsinspelningar och elaka gator – i en andra säsong av George Pelecanos och David Simons HBO-serie "The Deuce". Med Maggie Gyllenhaal och James Franco i dubbla roller som tvillingbröder.

HBO Nordic, 10 september.



6. Kidding



Vemodig dramakomedi regisserad av Michel Gondry, med Jim Carrey som en barn-tv-ikon som sörjer, krisar och håller på att förlora greppet. Frank Langella och Catherine Keener i biroller.

HBO Nordic, 10 september.

7. Keeping Faith



Walesisk thriller om en kvinna vars man försvinner spårlöst när hon är mammaledig. Har hyllats och jämförts med både "Broadchurch" och "Big little lies". En andra säsong kommer.

C More, 10 september.

8. Forever



Komediserie med Fred Armisen och Maya Rudolph som ett gift par som har levt ett bekvämt men förutsägbart liv i tolv år – men hamnar på främmande territorium efter att ha bestämt sig för att liva upp saker och ting med en skidresa.

Amazon Prime Video, 14 september.

9. American vandal



En ny säsong av Netflix true crime-satir, vars första säsong var helt genialisk. Då handlade det om hur någon hade vandaliserat en massa bilar på en high school med penisklotter, den här gången handlar det om hur någon blandade laxermedel i lemonaden i kafeterian på en katolsk privatskola.

Netflix, 14 september.

10. Ingen utan skuld



En politisk thrillerserie där Sveriges kontroversiella roll inom vapenexport hamnar under luppen. Jens Hultén gör huvudrollen som en före detta vapenhandlare som har levt i exil i många år, och nu kommer tillbaka för att söka hämnd på den vän som försökte mörda honom. Vera Vitali gör den andra stora rollen, som krönikör, och Krister Henriksson spelar transvestit.

Viaplay, 14 september.

11. A discovery of witches



Brittisk romantisk fantasyserie baserad på Deborah Harkness "All souls"-trilogi, med Teresa Palmer som häxa och Matthew Goode som vampyr.

HBO Nordic, 15 september.

12. Springfloden



Julia Ragnarsson och Kjell Bergqvist är tillbaka som polisstudenten Olivia Rönning och den hemlöse före detta polisen Tom Stilton, i en andra säsong av kriminalsuccén "Springfloden". Den här gången handlar det om en hängd svensk tulltjänsteman och en mördad fransk cirkusartist. (Och ja – Johan Widerberg är tack och lov med även denna gång som fixaren "Minken".)

SVT, 16 september.

13. The good cop



Andy Breckman, som skapade "Monk", ligger bakom den här hybriden av komedi och polisserie, där Tony Danza spelar en före detta New York-snut som aldrig kunde följa reglerna, och Josh Groban spelar hans son – som också är polis men till skillnad från sin pappa tvångsmässigt följer ALLA regler.

Netflix, 21 september.



14. Maniac



Mörk och sannolikt märklig komedi med Emma Stone och Jonah Hill som två främlingar som går med på att pröva ett nytt läkemedel för att bli av med sina psykiska problem – och verkar vara med om stora äventyr inne i sina egna huvuden. "True detective"-regissören Cary Fukunaga regisserar, och serien är löst baserad på den norska serien med samma namn.

Netflix, 21 september.



15. Manifest



Drama med tydliga "Lost"-vibbar, om hur passagerarna och besättningen på ett flygplan får reda på att medan bara några timmar har gått för dem, har resten av världen sett dem som försvunna – och förmodligen döda – i över fem år.

HBO Nordic, 25 september.

