"Sex and the city"– Då har nya "And just like that" premiär

Kommer till strömningstjänsten HBO Max i december

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Nya serien "And just like that" bygger på "Sex and the city". Arkivbild.

Nästa kapitel i historien om ”Sex and the city” heter ”And just like that” och är en fortsättning på den ikoniska tv-serien.

Nu avslöjar HBO att uppföljaren kommer till strömningstjänsten HBO Max i december.

I en video som visar bilder från bakom kulisserna hälsar huvudrollsinnehavaren Sarah Jessica Parker till alla fans, direkt från Fifth Avenue i New York. Och tittarna kommer få återse Carrie, Miranda och Charlotte i ”And just like that” – däremot inte Samantha, till mångas besvikelse.

Serien följer Sarah Jessica Parkers, Cynthia Nixons och Kristin Davis rollfigurer nu när de är i 50-årsåldern. Även Chris Noth (Mr Big) och John Corbett (Aidan) samt nyligen bortgångne Willie Garson (Stanford) medverkar.

Originalserien hade premiär 1998 och rönte stora framgångar. Totalt sändes sex säsonger och det gjordes även två fristående filmer.

HBO Max lanseras i Sverige 26 oktober, men exakt vilket datum ”And just like that” lanseras på svenska sajten är ännu oklart.

