Att se Lars Lerin hacka potatis på en papplåda känns befriande

Publicerad: 20 december 2019 kl. 05:00

Uppdaterad: 20 december 2019 kl. 08:49











1 av 4 | Foto: Stina Stjernkvist/SVT Lars Lerin med Manoel "Junior" Marques Lerin och lärlingen Birgitta Corbell.

Lars Lerins lärlingar har målat tavlor, rest till Brasilien och nu bakar de pepparkakor i ”Lerins jul” (SVT1 måndag kl 20). Efter Ernst Kirchsteigers och paret Mandelmanns (TV4) allmogenostalgiska jular är det befriande att se Lerin hacka potatis till Janssons frestelse på en papplåda eftersom han tycker att skärbrädan ser snuskig ut. “Den där är äcklig, den kom från posten!” invänder Junior och sätter beslutsamt stopp för makens kreativa val av köksredskap. Je suis Lerin.

Det fina med ett program som ”Lerins jul” är att det lyckas vara mysigt, samtidigt som det inte väjer för tvivlet och de mörka sidorna. För flera av lärlingarna, som förlorat föräldrar och anhöriga, är julen en sorgsen tid och för några av dem, inklusive Lerin själv, är det inte helt lätt när vardagsrutinerna som hållit oron i schack plötsligt försvinner. Samtidigt kan små saker, som att leka med en snömaskin eller klä en gran, bli hur roliga som helst.

Lika träffsäkert som SVT:s val av julvärd i år var, av den varma och excentriska Marianne Mörck, är deras beslut att visa Colin Nutleys tragikomiska pärla ”Black Jack” (1990) på julafton. Ingen har någonsin gett julhelgens snedfylla ett starkare ansikte än Reine Brynolfsson som labile Robert, när han klättrar upp på och försöker sätta eld på Gävlebocken.

Foto: SF studios Robert (Reine Brynolfsson) i ”Black Jack”.

På juldagen kan man lugnt stanna i tv-soffan, framför klassiker som ”Fanny och Alexander” (SVT2), ”Sällskapsresan” (TV4) eller fantasyeposet ”Sagan om ringen – härskarringen” (Kanal 5). Dessutom måste man passa på att se serieversionen av Jane Magnussons biofilm ”Hasse och Tage” (SVT1) linjärt, eftersom den för ovanlighetens skull inte läggs ut på SVT Play.

Till dåsiga mellandagar finns det flera påkostade tv-serier att välja mellan. ”Unga kvinnor” (SVT1), som börjar redan nu på söndag, är en fin filmatisering av Louisa May Alcotts klassiska bok, med fantastiska skådespelarinsatser av Maya Hawke (känd från ”Stranger things”), Emily Watson och Angela Lansbury.

Charles Dickens ”A Christmas carol” (HBO Nordic på måndag) bygger även den på en litterär klassiker, nu med ”Peaky blinders”-skaparen Steven Knight bakom spakarna och Guy Pearce som Ebenezer Scrooge.

”World on fire” (SVT), en stor BBC-satsning om andra världskriget som hade premiär redan förra veckan, lyckas med en lagom dos såpadramatik knyta ihop ett gäng människoöden i Storbritannien, Polen, Tyskland och Frankrike. Tyvärr läggs bara ett avsnitt i taget ut på SVT Play, det här hade annars varit en perfekt serie att klämma i sin helhet.

Foto: Katalin Vermes/Netflix ”The Witcher”.

Idag läggs Netflix påkostade fantasyserie ”The Witcher” ut, med en muskulös Henry Cavill i Legolas-peruk, och imorgon börjar TV4 visa underhållande äventyrsserien ”Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet”, där Robert Gustafsson får användning av sitt stora galleri av utklädnader och röster.

Julstök i all ära, men det absolut bästa med högtiden att få försvinna in i en riktigt bra saga.



Foto: Netflix Ida Elise Broch och Ghita Nørby i ”Hjem till jul”.

Veckans…

...julmys. Norska dramakomedin ”Hjem till jul/Home for christmas” (Netflix) är lika fånig som den är charmig, om sjuksköterskan Johanne (Ida Elise Broch) och hennes jakt på den rätte. Serien innehåller många blinkningar till Johannes favoritfilm, ”Love actually”, och är liksom den rätt förutsägbar. Men med undantag för det sentimentala slutet är historien oväntat engagerande, med danska skådislegendaren Ghita Nørby, 84, i en roll som Johannes krassa, dödssjuka patient.

...sammanbrott. ”Marriage story” (Netflix) är en fantastisk skildring av en kollapsad relation, och ger inte minst upphov till många diskussioner. Framförallt är det fascinerande att se hur små problem kan växa och till slut bli oöverstigliga. Höjdpunkt i filmen är den redan klassiska bråkscenen där Adam Driver och Scarlett Johansson får ut alla sina frustrationer på varandra.

Foto: SVT Iggy Pop.

...dokumentär. Iggy Pop-producerade ”Punk – en revolution i fyra delar” (SVT2) har premiär på annandagen och är en underhållande, men kanske aningen tunn, soppa om punkens historia, främst ur ett amerikanskt perspektiv. Om man är nyfiken på att se hur pass slitna de som lyckats överleva är idag är serien en guldgruva. Direkt efter första avsnittet visas den fina dokumentären ”David Bowie: The last five years” (SVT2) i repris.

...Tjabo. För alla rojalister är julhelgen oslagbar. Först ”Året med kungafamiljen 2019” (SVT1) på söndag kl 20 och på juldagen visar TV4 sin version ”Kungahuset 2019” med Jesper Börjesson som hovreporter. Nästan samtidigt, 19.45 i SVT1, håller kungen sitt traditionsenliga jultal och man kan hoppas på bevingade citat i paritet med hans ”stekta sparvar” 2002.

”Parasit”.

...julbio. I kväll har en av årets bästa filmer premiär, den mörka och underhållande satiren ”Parasit” av Bong Joon-ho. Värd att lämna tv-soffan för.

avSandra Wejbro