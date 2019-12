Ny komediserie i Kanal 5 med Liv Mjönes och Fredde Granberg

avKarolina Fjellborg

13 december 2019 10:11

Liv Mjönes, Fredde Granberg, Sven Melander, Katarina Ewerlöf, Cecilia Forss, Niklas Engdahl, Fredrik Hallgren och Peter Apelgren.

Det är gänget vi kommer att få se i Kanal 5:s nya komediserie ”Fullt hus”.

Foto: Linus Hallsénius, Kanal 5 och Dplay. Fredde Granberg och Liv Mjönes.

Vad händer när ett par i 30-plusåldern med höga ambitioner misslyckas med drömprojektet, sätts i konkurs och tvingas flytta hem till kvinnans föräldrar?

Det ska vi få veta i Kanal 5:s nya humorserie ”Fullt hus”.

Liv Mjönes gör ena huvudrollen som den impulsiva Karin, som ”aldrig riktigt hittat sitt kall i livet”, medan Fredde Granberg spelar Henke, ”vars dröm är att driva sin restaurang till absoluta toppklass”.

Men när restaurangen går i konkurs och drömmen i kras måste han svälja sin gastronomiska stolthet. Barskrapade och skamsna tvingas Karin och Henke flytta hem till Karins föräldrar, men intalar sig själva och alla andra att det bara är tillfälligt.

Sven Melander och Katarina Ewerlöf spelar Karins föräldrar Lars och Monika. Han är nybliven pensionär och hon affärskvinna, men när Karin och Henke flyttar in får de fullt hus, ”där pengaproblem och relationer plötsligt konkurrerar med det goda livet”.

Cecilia Forss spelar Karins syster Josefin, och Niklas Engdahl är Josefins superrike make Max, och de två dras också in i röran.

Även Fredrik Hallgren och Peter Apelgren finns på rollistan.

”Fullt hus” är en adaption av den fransk-kanadensiska tv-serien ”Boomerang”, Leif Lindblom (”Svensson, Svensson”, ”Herngren och Ulvesson”, ”Cleo”) regisserar, och den exekutiva producenten Ulrika Bokstad lovar ”situationshumor med en stor dos igenkänning”.

”Fullt hus” får premiär i Kanal 5 och på Dplay under 2020.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ ”World on fire” – stiligt och spännande krigsdrama

LÄS OCKSÅ Julen i SVT – här är höjdpunkterna