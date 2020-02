Premiärdatum för nya kriminalserien ”Bäckström”

Kjell Bergqvist spelar huvudrollen i C Mores och TV4:s Leif GW Persson-serie

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 11 februari 2020 kl. 11.40

Uppdaterad: 11 februari 2020 kl. 14.21

Foto: Daniel Ohlsson/C More/TV4. Kjell Bergqvist som Evert Bäckström.

Nyfiken på hur Kjell Bergqvist kommer att funka i rollen som Leif GW Perssons mordutredare Evert Bäckström?

Nu finns ett premiärdatum för C Mores och TV4:s ”Bäckström”.

Notera datumet den 23 mars. Då är det nämligen premiär på C More för ”Bäckström”.

En kriminalserie i sex delar där kriminalkommissarien Evert Bäckström från Leif GW Perssons böcker – som tidigare har spelats av Claes Malmberg (i SVT:s ”En pilgrims död” och ”Den fjärde mannen”) och Rainn Wilson (i Fox ”Backstrom”) – spelas av den ständige favoriten Kjell Bergqvist.

I övriga roller syns bland andra Agnes Lindström Bolmgren, som spelar Bäckströms kollega Ankan Carlsson, 10-årige Elvis Stegmar, som spelar Everts granne och ständige följeslagare Edvin, Helen Sjöholm, Livia Millhagen, Linus Wahlgren, Jens Hultén, Johan Widerberg och Filip Berg.

Handlingen beskrivs så här:

Bäckström kretsar runt den rikskända mordutredaren Evert Bäckström (Kjell Bergqvist) som stoltserar med att ha löst 99 procent av alla fall som han tagit sig an. Men när en dödskalle med skotthål hittas på en obebodd ö i skärgården ställs Evert Bäckström inför ett svårare mysterium än vad han hade kunnat föreställa sig.

Konceptuerande regissör och huvudförfattare är Jonathan Sjöberg.



Premiärdatum är alltså den 23 mars på C More. Sedan blir det premiär i TV4 den 7 april.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ De nio hetaste tv-serierna i februari

LÄS OCKSÅ En monumental och säregen kärlekshistoria

KOPIERA LÄNK