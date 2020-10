Svagare men ändå sevärd skräckuppföljare

Trauman och fördömd kärlek i Netflix ”The haunting of Bly Manor”

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 08 oktober 2020 kl. 10.47

Foto: Netflix. ”The haunting of Bly Manor”.

TV-RECENSION Sänk förväntningarna.

Mike Flanagans nya skräckserie är värd att se. Men den kan inte mäta sig med hans förra.

The haunting of Bly Manor

Netflix

Nio avsnitt

Av Mike Flanagan, med bl a Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Amelia Eve, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Tahirah Sharif, Henry Thomas, Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth, Kate Siegel.

SKRÄCKDRAMA Mike Flanagans ”The haunting of Hill House”, som kom för två år sedan, var en de bästa skräckserier vi någonsin sett. Benisande otäck, vansinnigt tjusig, och förkrossande sorglig.

”The haunting of Bly Manor” – en fristående uppföljare med några av skådespelarna från föregångaren i nya roller – spelar inte i samma liga.

Den litterära basen den här gången är Henry James spökhistoria ”När skruven dras åt” från 1898. Men Flanagan har hämtat inspiration även från James andra verk, och resultatet är en serie som trasslar in sig i sin egen story, och bitvis trillar ut på såpig mark.

Historien, som berättas 2007 av en kvinna på ett bröllop i Kalifornien, tar sin början i England 1987. Den unga amerikanskan Dani Clayton (Victoria Pedretti) söker, och får, jobbet som au pair åt föräldralösa Flora (Amelie Bea Smith) och Miles (Benjamin Evan Ainsworth), som bor på Bly Manor; ett stort och ståndsmässigt gods ute på landsbygden.

Barnens farbror Henry Wingrave (Henry Thomas), som lade ut jobbannonsen och tillbringar dagarna med att dricka sprit på sitt kontor i London, vill inte ha med vare sig Bly eller barnen att göra. Men på godset finns, förutom barnen, kocken Owen (Rahul Kohli), hushållerskan Hannah (T'Nia Miller) och trädgårdsmästaren Jamie (Amelia Eve).

Men något är, eller snarare mycket är, ur led.

Barnen beter sig underligt lillgammalt. Den förra barnflickan/guvernanten Rebecca (Tahirah Sharif) tog livet av sig. Smutsiga fotspår dyker regelbundet upp på samma ställen. Hannah verkar aldrig äta något, och har en tendens att försvinna in i sin egen värld. Och Dani både jagas av någon ur sitt eget förflutna och ser en karl med elak uppsyn (Oliver Jackson-Cohen), som de andra menar försvann för länge sedan.

Flera olika berättelser om trauman och fördömd kärlek vecklas ut parallellt. Tillbakablickar varvas med förvrängda minnen, labyrintiska illusioner och spöklika syner, tills ett helt avsnitt framåt slutet (som man inte får säga så mycket om) plötsligt tar på sig en helt annan kostym.

Skådespeleriet är genomgående starkt, och serien har ett visst mått av samma gotiska estetik och kusliga ledsamhet som ”Hill House”. Men ”Bly Manor” är – även om man efter många om och men kommer fram till ett tillfredställande slut – inte alls lika kärnfullt och elegant berättad. Och inte i närheten av lika otäck.



”The haunting of Bly Manor” har premiär på Netflix den 9 oktober.



Se även... Mike Flanagans ”Doctor Sleep”, baserad på Stephen Kings ”The shining”-uppföljare. Finns på Netflix.



Visste du att... Victoria Pedretti spelade Mansonfamiljens Leslie Van Houten i Quentin Tarantinos ”Once upon a time in Hollywood”?



Just nu... har Netflix flertalet halloween-relaterade titlar på gång. Bland annat den norska skräckfilmen ”Kadaver”, som får premiär den 22 oktober.

