Billy the Kid är ofrivilligt kriminell i småpräktig västern

En laglös legend har fått en modern makeover

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm ”Billy the Kid”.

TV-RECENSION Den ofrivillige kriminelle, som föll offer för sina omständigheter och vars skicklighet med vapen stod i kontrast till en genuint rättrådig natur.

Västernlegenden Billy the Kid har fått en modernt medveten, men lite väl helylle, makeover.

Billy the Kid

Viaplay

Säsong 1

Av Michael Hirst, med bl a Tom Blyth, Daniel Webber, Eileen O’Higgins, Alex Roe, Jonah Collier, Guillermo Alonso, Christie Burke, Jamie Beamish.

VÄSTERN Västerngenren upplever något av en ny vår, så en serie om Billy the Kid – revolvermannen som trots att han endast levde i strax över 20 år blev en av vilda västerns mest seglivade kultfigurer – var bara en tidsfråga.

Här är det ”Vikings”-skaparen Michael Hirst som tar sig an honom, i en serie som samtidigt som den lutar sig mot många klassiska inslag framför allt skildrar den legendariske laglöse genom en nutidsmässig och förstående lins, med emfas på bakgrund, identitet och livssituation. På sorger och bedrövelser, vedermödor och allmänt hopplösa villkor.

”Billy the Kid” är nämligen en ursprungshistoria, om hur en fattig irländsk invandrarpojke (Jonah Collier) lämnar slummen i New York och reser västerut med sin familj, blir utsatt för diskriminering och bevittnar rasism, och förlorar alla han älskar i en värld som inte alls var vad som lovades. Och som sedan växer upp till en ung man (Tom Blyth) som i princip är ett offer för sina omständigheter, och inte har något annat val än att skjuta sig ut ur det hörn som livet har backat in honom i.

Hans moraliska kompass och hans samvete är intakt, han är en underdog själv och vurmar för andra underdogs, han dödar, i alla fall helst, bara i självförsvar, och väljer – till skillnad från sina vänner i det gäng han rider med – att agera hyrt vapen för vad som i alla vara här framställs som den anständiga sidan i konflikten Lincoln County war i New Mexico 1878.

När den första säsongen tar slut finns det mycket kvar att berätta. Om det blir någon fortsättning, vill säga.

För medan Hirst vinkel har sina poänger lider hans välartade västern brist på både tänder och energi.

Och trots att Blyth är en både stilig och sympatisk protagonist, blir hans snälla och lite slätstrukna Billy the Kid aldrig det stoff som legender byggs av.



”Billy the Kid” har premiär på Viaplay den 12 juni.

