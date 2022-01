”Peacemaker” är inte direkt super – men John Cena levererar

TV-RECENSION Under ett tjockt lager av snoppskämt och serietidningsvåld, vurmar James Gunns ”The Suicide Squad”-spinoff för en antihjälte med pappaproblem och ett knoppande samvete.

Peacemaker

HBO Max

Del 1-4

Av James Gunn, med bl a John Cena , Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji.

SUPERHJÄLTEKOMEDI En sorts botgörelsehistoria för karaktären Christopher Smith/Peacemaker (John Cena). Den patriotiske, mördande pacifisten från James Gunns DC Comics-baserade film ”The Suicide Squad” (2021), som vill ha fred till varje pris – hur många män, kvinnor och barn han än måste döda för att bevara den.

Det är delvis vad vi får i Gunns spinoff-serie ”Peacemaker”, vars handling tar vid ett par månader efter händelserna i filmen (som i korta drag handlade om ett gäng superskurkar som mot löfte om sänkta straff skickades på hemligt uppdrag av regeringen).

Hämnaren/antihjälten Peacemaker, som blev skjuten sist men överlevde, har frisknat till, och lämnar sjukhuset i hopp om att hans resterande fängelsestraff är avskrivet. Det är det dock inte, och snart är han motvilligt rekryterad till ett ny topphemlig operation – Project butterfly – under ledning av den mystiske Clemson Murn (Chukwudi Iwuji).

I det missanpassade teamet finns också redan bekanta John Economos (Steve Agee) och Emilia Harcourt (Jennifer Holland), den ambivalenta nykomlingen Leota Adebayo (”Orange is the new blacks” Danielle Brooks), Peacemakers tama örn Eagly, samt den heldräktsbärande och synnerligen våldsbenägna brottsbekämparen Adrian Chase/Vigilante (Freddie Stroma), som nästlar sig in i konstellationen på eget bevåg.

Gruppens mystiska uppdrag – som är kantat av ständigt internt tjafsande, snoppskämt och explosivt serietidningsvåld – utgör ramhandlingen. Men Gunns huvudsakliga syfte med serien verkar vara att göra Peacemaker till betydligt mindre av ett arsle än vad han var sist, genom att förse honom med ett gryende samvete och presentera oss för hans hotfulla, vit makt-viftande pappa (Robert Patrick), i vars närvaro han verkar förvandlas till en bekräftelsesökande liten pojke i en väldigt stor mans kropp.

Resultatet är en balansakt mellan juvenil och självmedveten humor och halvblödig karaktärsstudie, som inte direkt utmanar genren men tar väl vara på Cenas charm och förmåga att leverera även de mest idiotiska repliker med allvar i ansiktet.

Och lycka till med att få introt, med sin klatschiga låt och udda dans, ur huvudet.



”Peacemaker” har premiär på HBO Max den 13 januari.

