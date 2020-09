Respektfull kriminalare, charmiga smådjur och skrämmande Trump-porträtt

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 29 september 2020 kl. 17.18

Foto: TV2, SVT/Apple/Showtime. ”Utredningen”, ”Tiny world” och ”The Comey rule”.

VECKANS STREAMINGTIPS Danska ”Utredningen” är långsam och annorlunda true crime om ubåtsfallet. Apples ”Tiny world” charmar. Och Brendan Gleeson skrämmer som Trump i miniserien ”The Comey rule”.

Utredningen



Danske Tobias Lindholm ligger bakom det här kriminaldramat om mordet på den svenska journalisten Kim Wall utanför Själland 2017. Eller snarare: om den långa och komplicerade utredningen av det så kallade ubåtsfallet. Søren Malling spelar chefen för Köpenhamnspolisens mordrotel, Jens Møller, Pilou Asbæk är åklagaren Jakob Buch-Jepsen, och Pernilla August och Rolf Lassgård gör rollerna som offrets föräldrar Ingrid och Joachim Wall – men mördaren Peter Madsen befinner sig hela tiden utanför bild. Långsamt, metodiskt, välspelat och, faktiskt, respektfullt ospännande.

SVT Play. Nya avsnitt på måndagar

Tiny world



Den här hösten satsar Apple TV+ på flera nya dokumentärserier, och först ut är den här historien om ”genialiteten och motståndskraften” hos planetens allra minsta varelser. Paul Rudd är berättare för de sex avsnitten, som är uppdelade i olika habitat (savann, djungel, ö, outback, skog och trädgård), och medan han själv förstås är en flugviktare i jämförelse med genrens gigant och mesta kvalitetsgarant sir David Attenborough, funkar han i det här ganska barnvänliga sammanhanget. Fantastiska bilder blandas med både humor och dramatik på liv och död, och det hela är mycket charmerande.

Apple TV+

The Comey rule



Allra snackigast just nu är väl det här politiska dramat från Showtime, som är baserat på den förre FBI-chefen James Comeys bok ”A higher loyalty” och utspelar sig under tiden före och efter presidentvalet 2016. Jeff Daniels är ruggigt bra som den kontroversielle Comey, men det är först halvvägs in i historien – när Brendan Gleeson äntligen gör en fruktansvärt obehaglig entré som den nyvalde presidenten Donald Trump och serien börjar kännas som en monsterfilm – som ”The Comey rule” blir riktigt engagerande. En ojämn men också oumbärlig miniserie.

HBO Nordic

