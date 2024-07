Netflix drar tillbaka köttfilm efter kritik

Uppdaterad 2024-01-15 | Publicerad 2024-01-14

Netflix drar tillbaka en film i Indien efter att ha fått stark kritik av en högernationalistisk hinduisk grupp, rapporterar The Guardian.

”Annapoorani: the Goddess of Food”, som filmen heter, skildrar en ung kvinna från den privilegierade brahminkasten, vars far lagar mat i ett hinduiskt tempel, och hennes försök att bli en av Indiens bästa kockar.

I filmen avbildas hon när hon lagar och äter kött – något som går emot hennes familjs önskan, eftersom kött traditionellt sett inte äts av brahminer.

Det fick den högernationalistiska gruppen Vishwa Hindu Parishad (VHP), som har kopplingar till det regerande partiet Bharatiya Janata (BJP) att reagera och inleda en protest mot filmen. De menar att filmen ”avsiktligt har släppts för att skada hinduiska känslor”.

Efter mindre än ett dygn angav produktionsbolaget bakom filmen att den skulle dras tillbaka och redigeras om. Den har även tagits bort från alla internationella Netflix-plattformar.