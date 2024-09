25 tv-serier att streama i vinter

Nytt och kul på streamingtjänsterna i december, januari och februari

Uppdaterad 2023-12-22 | Publicerad 2023-12-20

En ny, efterlängtad säsong av ”True detective”. Ett biografiskt drama om modedesignern Cristóbal Balenciaga – och ett om Christian Dior. Samt två spänningsserier som heter samma sak.

Här är 25 heta streamingtips för årets kallaste månader.

expand-left helskärm ”Archie”.

Archie



Ett brittiskt drama i fyra delar om Hollywoodikonen Cary Grant, som föddes fattig i Bristol 1904, som Archibald Alec Leach. Med Jason Isaacs i titelrollen.

Britbox, 7 december

expand-left helskärm ”Three women”.

Three women



Serie efter Lisa Taddeos bok med samma namn från 2019, som handlar om tre väldigt olika kvinnors sexuella och känslomässiga liv. Med Shailene Woodley, DeWanda Wise och Betty Gilpin.

SVT Play, 13 december

expand-left helskärm ”The crown”.

The crown



Dags för de allra sista avsnitten av Peter Morgans kungahusskildring. Den här andra halvan av säsong sex handlar bland annat om prins Williams och Kate Middletons relation, prinsessan Margarets död, och Tony Blairs tid som premiärminister.

Netflix, 14 december

expand-left helskärm ”Lawmen: Bass Reeves”.

Lawmen: Bass Reeves



Senaste västern-nytt från den oerhört produktive ”Yellowstone”-skaparen Taylor Sheridan, som här fungerar som exekutiv producent. Serien är baserad på den sanna historien om den afroamerikanska sheriffen Bass Reeves, som spelas av David Oyelowo. I andra roller syns Dennis Quaid, Donald Sutherland, Shea Whigham och Garrett Hedlund.

Skyshowtime, 18 december

expand-left helskärm ”Den turkiske detektiven”.

Den turkiske detektiven



Haluk Bilginer gör huvudrollen som den rutinerade brottsbekämparen Cetin Ikmen i det här kriminaldramat, som är baserat på Barbara Nadels böcker och utspelar sig i Istanbul. Svenska Dilan Gwyn gör en av rollerna, och bland regissörerna finns danske Niels Arden Oplev.

SVT Play, 20 december

expand-left helskärm ”Percy Jackson och olympierna”.

Percy Jackson och olympierna



Walker Scobell spelar den 12-årige halvguden Perseus ”Percy” Jackson, som blir anklagad för att ha stulit Zeus åskvigg, i den här fantasyserien baserad på medskaparen Rick Riordans egen bokserie för unga.

Disney+, 20 december

expand-left helskärm ”Ture Sventon och den magiska lampan”.

Ture Sventon och den magiska lampan



Efter två säsonger hos TV4/C More har nu den tredje omgången avsnitt med Robert Gustafsson som Ture Sventon hamnat hos SVT. Johan Glans är tillbaka som superskurken Ville Vessla och Björn Gustafsson repriserar sin roll som klantig agent, medan Sarah Dawn Finer och Tiffany Kronlöf är nya för säsongen.

SVT Play, 24 december

expand-left helskärm ”Sanningen”.

Sanningen



Sofia Helin och Hedda Stiernstedt gör huvudrollerna i TV4:s julsatsning ”Sanningen”, som är skapad av Camilla Ahlgren och beskrivs som ett ”emotionellt kriminaldrama som utöver det klassiska mysteriet också handlar om systerskap, föräldraskap, skuld, sorg och hur man går vidare efter ett trauma”. Helin spelar kriminalkommissarie Siri Broman, som flyttar från Stockholm till Ystad efter att ha drabbats av en personlig tragedi, och blir chef för kalla fall-gruppen i Malmö.

TV4 Play, 25 december

expand-left helskärm ”I am Ruth”.

I am Ruth



Dominic Savages antologiserie ”I am…” består av en serie fristående historier som han har utvecklat och skrivit tillsammans med de olika huvudrollsinnehaverskorna. I tidigare episoder har han till exempel jobbat med Vicky McClure, Samantha Morton och Lesley Manville, och nu visar SVT hans senaste alster ”I am Ruth”, där Kate Winslet spelar mot sin egen dotter Mia Threapleton.

SVT Play, 27 december

expand-left helskärm ”World on fire”.

World on fire



Hela fyra år efter att vi såg den första säsongen, kommer nu fortsättningen på Peter Bowkers skildring av vanliga människors liv under andra världskriget. Säsong två sträcker sig från oktober 1940 till maj 1941, och i rollerna syns bland andra Mark Bonnar och Lesley Manville.

SVT Play, 27 december

expand-left helskärm ”Berlin”.

Berlin



Pedro Alonso repriserar sin roll som Andrés ”Berlin” de Fonollosa från Netflix spanska superhit ”La casa de papel” i den här prequelserien. Om hur Berlin samlar ett gäng mästertjuvar i Paris för att planera ett av sina mest ambitiösa rån någonsin.

Netflix, 29 december

expand-left helskärm ”Sanningen”.

Sanningen



Ej att förväxla med TV4:s ”Sanningen”, som har premiär på juldagen. Här handlar det i stället om ännu en av Netflix många Harlan Coben-satsningar – spänningsserien ”Fool me once”, baserad på boken med samma namn från 2016. Med bland andra Michelle Keegan, Richard Armitage, Adeel Akhtar och ”Helt hysteriskt"-stjärnan Joanna Lumley.

Netflix, 1 januari

expand-left helskärm ”The curse”.

The curse



En satirisk svart komedi och psykologisk thriller med Emma Stone och Nathan Fielder som ett New Mexico-par som försöker göra en realityshow av sina affärer kring hållbara fastigheter. Fielder har skapat serien tillsammans med Benny Safdie, som spelar parets producent, och amerikanska kritiker har kallat ”The curse” för 2023 års obekvämaste serie.

Skyshowtime, 5 januari

expand-left helskärm ”Echo”.

Echo



Ännu en Marvel-serie från Disney+. I den här, som är en spinoff från 2021 års ”Hawkeye”, återvänder Alaqua Cox till rollen som den döva ursprungsamerikanen Maya Lopez/Echo, som nu åker hem till Oklahoma för att göra upp med, och omfamna, sin familj och sitt förflutna.

Disney+, 10 januari

expand-left helskärm ”Criminal record”.

Criminal record



Ett brittiskt kriminaldrama av Paul Rutman (”Ett fall för Vera”). Med Peter Capaldi och Cush Jumbo som två poliser, varav en är en rutinerad veteran och en är i starten på sin karriär, som efter ett anonymt telefonsamtal hamnar i en konflikt rörande ett gammalt mordfall.

Apple TV+, 12 januari

expand-left helskärm ”True detective: night country”.

True detective: night country



Efter en lång väntan är det nu snart dags för den fjärde säsongen av kriminalantologin ”True detectice”. Den utspelar sig i Alaska och har undertiteln ”Night country”, och den här gången har Nic Pizzolatto lämnat över manusskriveriet åt Issa López. Jodie Foster och Kali Reis spelar poliserna Liz Danvers och Evangeline Navarro, som utreder försvinnandet av åtta män från en forskningsstation.

HBO Max, 15 januari

expand-left helskärm ”Cristóbal Balenciaga”.

Cristóbal Balenciaga



Den spanske modedesignern Cristóbal Balenciaga spelas av Alberto San Juan i det här biografiska dramat, som tar sin början med att Balenciaga presenterar sin första kollektion i Paris 1937. Vi får även stifta bekantskap med andra kända figurer, som Audrey Hepburn (Anne-Victoire Olivier), Coco Chanel (Anouk Grinberg) och Christian Dior (Patrice Thibaud).

Disney+, 19 januari

expand-left helskärm ”Griselda”.

Griselda



I det här biografiska kriminaldramat porträtterar den colombianska ”Modern family”-stjärnan Sofía Vergara sin landsmaninna Griselda Blanco. En ökänd kokainsmugglare som opererade i Floridas undre värld under 70- och 80-talen.

Netflix, 25 januari

expand-left helskärm ”Expats”.

Expats



Nicole Kidman producerar och spelar även en av huvudrollerna i Lulu Wangs tv-adaption av Janice YK Lees bok ”The expatriates”. En historia som utspelar sig i Hongkong 2014, och följer tre utländska kvinnor vars liv vävs samman av en tragedi.

Prime Video, 26 januari

expand-left helskärm ”Painkiller”.

Painkiller



En dramakomedi i regi av Gabriela Pichler, som även har skrivit manus tillsammans med fotografen Johan Lundborg. Om en mamma från Balkan som har slitit ut kroppen med städ- och fabriksarbete, och hennes dotter, som officiellt är en framgångsrik konstnär men fortfarande bor hemma. Två personer som ”på sina egna vis försöker göra livet bättre för den andra, men misslyckas gång på gång”.

SVT Play, 26 januari

expand-left helskärm ”Masters of the air”.

Masters of the air



Ett påkostat andra världskriget-drama som likt föregångarna ”Band of brothers" (2001) och ”The Pacific” (2010) är producerat av Tom Hanks och Steven Spielberg. Den här miniserien, med bland andra Austin Butler och Callum Turner, är baserad på Donald L Millers bok ”Master of the air: America’s bomber boys who fought the air war against Nazi Germany” och följer männen från den 100:e bombflygsdivisionen. Även kallad ”The bloody hundredth”.

Apple TV+, 26 januari

expand-left helskärm ”Mr & mrs Smith”.

Mr & mrs Smith



En spionkomedi baserad på filmen med samma namn från 2005, med Brad Pitt och Angelina Jolie. Här är det Donald Glover och Maya Erskine som spelar John och Jane Smith, som lever i ett falskt arrangerat äktenskap medan de tar sig an högriskuppdrag som spioner – och komplicerar saker ytterligare genom att utveckla riktiga känslor för varandra.

Prime Video, 2 februari

expand-left helskärm ”The new look”.

The new look



Ett biografiskt drama av Todd A Kessler, om hur Christian Dior (Ben Mendelsohn) skapade den kollektion som skulle komma att kallas för ”the new look”. På rollistan finns även Juliette Binoche (som Coco Chanel), Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer och Claes Bang.

Apple TV+, 14 februari

expand-left helskärm ”Avatar – the last airbender”.

Avatar – the last airbender



En live-action-variant av Nickelodeons animerade fantasyaction med samma namn från 2005-2008. Om en värld inspirerad av Asien och Arktis, där vissa människor med hjälp av telekinesi kan manipulera ett av de fyra elementen – och de ”avatarer” som kan manipulera alla fyra är ansvariga för att hålla fred och balans mellan världens nationer. Med Gordon Cormier som den 12-årige huvudpersonen Aang.

Netflix, 22 februari

expand-left helskärm ”Shōgun”.

Shōgun



James Clavells roman ”Shōgun”, om intriger i feodala Japan i början av 1600-talet, blev en välkänd miniserie med Richard Chamberlain och Toshiro Mifune 1980. Och nu kommer en ny version, med Cosmo Jarvis som den brittiske sjömannen John Blackthorne och Hiroyuki Sanada som lord Yoshii Toranga.

Disney+, 27 februari