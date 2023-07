Välj en fil och stanna i den, Netflix

Alla fattar varför ni delar upp säsonger – men ingen tycker om det

TV-KRÖNIKA Kommer Netflix att döda binge-modellen innan binge-modellen dödar Netflix?

De är om inte annat i full färd med att stympa den.

Om jag inleder den här texten med att meddela att den andra halvan kommer om några veckor – blir du nyfiken eller bara irriterad?

Jag frågar åt Netflix, som har börjat laborera friskt med sina kunders tålamod.

För medan binge-modellen, att släppa alla avsnitt på ett bräde, var revolutionerande, omedelbart beroendeframkallande och en spikrak väg till framgång för Netflix för tio år sedan, är det nu ett faktum att den inte längre är gynnsam.

På sikt är den kanske till och med ohållbar.

Det här har Netflix noterat eftersom deras serier, som tittarna glufsar i sig över en helg, i mångt och mycket har blivit dagsländor. Medan konkurrenternas lever i månader.

Tänk på HBO:s ”The White Lotus”, ”Succession”, ”The last of us” och ”House of the dragon”, som har varit så nära lägereldar som serier kan vara i dag. På Disneys ”The mandalorian”. Eller på Apples ”Severance” och ”Ted Lasso”, och Showtimes ”Yellowjackets”, som vecka för vecka har byggt upp surr och entusiastiska följarskaror.

Det finns en anledning till att inte en enda annan streamingtjänst har valt att följa efter Netflix, trots att just Netflix metod länge framstod som så ny och fräsch att den misstogs för att vara framtiden.



Men hur skulle användarna reagera om Netflix plötsligt skulle göra ett lappkast och bara släppa ett avsnitt i veckan, av alla nya serier?

Gissningsvis inte med förtjusning. Och därför sitter streamingjätten i en rävsax.

De har skapat ett monster som först verkade ha ihjäl konkurrensen men nu i stället har börjat festa på dem själva.

Vad göra?

Lösningen, för nu, verkar vara: uppdelade säsonger.

Streama några timmar nu, fortsätt om en månad.

Nå, att dela upp en film eller tv-serie i två halvor är ingen ny företeelse. HBO splittade ”Sopranos” långa sjätte omgång redan 2006-2007, och den sista Harry Potter-boken blev två filmer i början av 10-talet.

Och att Netflix förra sommaren delade upp superhiten ”Stranger things”, i spåren av vårens börsfall, kunde man köpa ur både tittar- och produktionsperspektiv, då det rörde sig om mastodontlånga avsnitt med extremt mycket effekter.

Men nu har de börjat sätta det här i system. Och sättet de gör det på – med sina mest populära serier, utan några uppenbara berättartekniska anledningar och med precis så långt mellan halvorna att den som vill se färdigt måste betala ytterligare en månadsavgift – är så oerhört genomskinligt.

I början av februari fick vi fem avsnitt av ”You”, i början av mars fem till.

I slutet av juni landade fem avsnitt av ”The witcher”, i slutet av juli kommer tre till.

I början av juli kom den första halvan av ”The Lincoln lawyers” nya säsong. Gissa när resten dyker upp?

Ja precis. Efter nästa månadsdragning på ditt kort.

Hur blir det med nästa giv av ”Familjen Bridgerton”? ”Squid game”? ”The crown”?

Och har Netflix verkligen hittat ett sätt att förena det bästa av två världar på? Eller handlar det snarare, vilket jag har börjat misstänka, om det värsta av två världar, där ingenting blir varken hackat eller malet?

FJELLBORGS FAVORITER



check I hatets mitt

Sevärd och oroväckande brittisk true crime på SVT Play, om hotet från den högerextrema terrorismen. Med Stephen Graham som en utredare för en antifascistisk aktivistgrupp och Andrew Ellis som hans informatör på insidan av en nynazistisk organisation.



check The afterparty

Det humoristiska, genre-hoppande mordmysteriet ”The afterparty” är tillbaka med en andra strålande säsong på Apple TV+. Den här gången handlar det om mordet på en rätt udda brudgum, och på rollistan finns bland andra Tiffany Haddish, Ken Jeong och John Cho.



check Full circle

Steven Soderberghs miniserie på HBO Max, om en krånglig kidnappning i New York, är inte riktigt den fullträff man hade hoppats på. Men väl värd att följa för sin läckra stämning, den snygga regin och skådespelare som Claire Danes, Zazie Beetz och Timothy Olyphant.