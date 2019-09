Klaustrofobiskt och intensivt i Netflix nytänkande ”Criminal”

Välj mellan engelska, tyska, franska och spanska avsnitt

avKarolina Fjellborg

18 september 2019 16:20

Foto: Jose Haro/Netflix. David Tennant i ett avsnitt av ”Criminal: UK”.

TV-RECENSION Netflix tänker nytt med ”Criminal”. En kriminalantologi som utspelar sig i förhörsrum i fyra olika europeiska länder.

+++

Criminal

Netflix

Säsong 1

Av George Kay och Jim Field Smith, med bl a Katherine Kelly, Lee Ingleby, David Tennant, Hayley Atwell, Nathalie Baye, Sara Giraudeau, Sylvester Groth, Nina Hoss, Emma Suárez och Carmen Machi.

KRIMINALANTOLOGI Netflix provar att göra något nytt av en vältrampad genre med ”Criminal”. En antologiserie i tolv delar där allt fokus ligger på förhörssituationer och den mentala krigföring som pågår mellan en misstänkt som inte vill prata och de poliser som försöker få honom eller henne att brista och berätta sanningen.

Speciellt för serien är att avsnitten är uppdelade på fyra olika länder. Tre är brittiska, tre spanska, tre tyska, och tre franska. Och speciellt är också att handlingen aldrig lämnar det polishus, eller ens den våning, där förhören utspelar sig.

100 procent av tiden är vi antingen inne i förhörsrummet, i rummet intill där poliskollegor bevittnar och kommenterar förhöret, eller ute i korridoren vid kaffeautomaten.

Varje land har varsitt återkommande polisteam, men de misstänkta byts ut efter varje avsnitt. Vilket alltså betyder att varje fall får sin lösning efter cirka 40 minuter.

Det är ett grepp som har både sina förtjänster och sina begränsningar. På minussidan finns naturligtvis den repetitiva känslan, men framför allt svårigheterna med att hinna bli engagerad i karaktärerna. Rivaliteten och relationerna mellan de olika poliserna på varje station, till exempel, blir mindre intressanta när man vet att det rör sig om så flyktiga bekantskaper.

På plussidan finns klaustrofobisk intensitet, knivskarpa observationer kring hur människor beter sig i extremt pressade situationer, förnäma skådespelarinsatser – och det faktum att man alltid kan räkna med någon form av oväntad vändning.

Alla avsnitt är sevärda, men börja gärna med ”Edgar” ur ”Criminal: UK”, där den alltid pålitliga David Tennant spelar en läkare som misstänks för att ha våldtagit och mördat sin tonåriga styvdotter.

Andra favoriter är ”Criminal: Germany”-avsnittet ”Claudia”, med Nina Hoss i en riktigt otäck roll, och ”Criminal: France”-episoden ”Émilie”, där Sara Giraudeau från ”Falsk identitet” spelar en terrorattacköverlevare vars historia inte går ihop.

Helheten har sina brister, men detaljerna är imponerande, och ”Criminal” vinner en hel del på att tänka nytt.



”Criminal” har premiär på Netflix den 20 september.

Se det här också: Allra bäst på kriminalfronten just nu är Netflix ”Unbelievable”, med Toni Collette, Merritt Wever och Kaitlyn Dever.



Visste du att... Sylvester Groth, som spelar en av poliserna i ”Criminal: Germany”, har gestaltat Joseph Goebbels i två olika filmer? Han spelade Nazitysklands propagandaminister i både Quentin Tarantinos ”Inglourious basterds” och Dani Levys ”My führer – The really truest truth about Adolf Hitler”.



Just nu... kan du även se Rochenda Sandall, som spelar en av poliserna i ”Criminal: UK”, i säsong fem av ”Line of duty”, som ligger kvar på SVT Play ett tag till.

