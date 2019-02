Fråga doktorn + FÖLJ

Lämnar ”Fråga doktorn” efter 16 år – hon tar över

”Robinson”-läkaren tar över efter Gunilla Hasselgren

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

TV 25 februari 2019 12:05

Läkaren Gunilla Hasselgren lämnar ”Fråga doktorn” efter 16 år.

För parhästen Suzanne Axell är det delade känslor.

– Det påverkar mig mycket. Men jag respekterar hennes beslut, säger hon till Nöjesbladet.

Populära tv-programmet ”Fråga doktorn” har sänts på SVT sedan 2003. Läkaren Gunilla Hasselgren har varit med från starten, men har nu valt att säga upp sig för att jobba som distriktsläkare på heltid.

– Det här var inte ett beslut som togs över en natt. Men man kommer till en skärningspunkt när man kanske sitter på Arlanda och ska resa till Umeå från Karlstad för tusende gången och då känner man kanske att det är dags att göra något annat. Jag har verkligen gillat SVT och det har varit en ära att jobba med public service, säger Gunilla till Nöjesbladet och fortsätter:

– Jag kommer att sakna tittarkontakterna. Vi får mejl och handskrivna brev till redaktionen och det har varit underbart.

”Nu har vi separerat”

Gunilla och parhästen Suzanne Axell har jobbat tillsammans i 16 år och deras relation har till slut blivit som ett äktenskap.

– Det kan man säga och nu har vi separerat. Men vi skiljs som vänner. Jag kommer naturligtvis att sakna henne, men ännu så länge känns det skönt med en liten paus.

För Suzanne kommer det här inte som en överraskning.

– Jag har vetat om det här ett tag. Det påverkar mig mycket. Men Gunilla kände väl att hon ville göra andra val. Det är klart jag tänker ”hur blir det här?”. Men jag respekterar hennes beslut. Det känns konstigt, men the show must go on, säger hon till Nöjesbladet.

Programmet spelas in i Umeå vilket innebär att de båda har tvingats pendla mycket under väldigt många år.

– Det har också varit mycket trassel i kommunikationerna för Gunilla.











Robinson-läkaren ersätter

Men tv-tittarna kan vara lugna. Suzanne tänker i alla fall stanna kvar.

– Jag har inga planer på att sluta. I alla fall inte just nu. Så jag kommer alltså fortsätta att pendla.

Karin Granberg kommer att ersätta Suzanne. Hon har varit läkare åt Skellefteås AIK:s a-lag samt läkare under två säsonger av ”Expedition Robinson”.

– Ingen kan ersätta Gunilla. Hon är ”Fråga doktorn”-doktorn, säger Karin Granberg med eftertryck. Jag kan bara vara mig själv och efter bästa förmåga bidra med mig som person och i profession, säger hon till SVT.

