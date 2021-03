Action, ångest och radikala antipatrioter i konventionell superhjälteserie

Så bra är premiären av ”The Falcon and the Winter Soldier” på Disney+

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 18 mars 2021 kl. 17.00

Uppdaterad: 18 mars 2021 kl. 17.34

Foto: Disney+. ”The Falcon and the Winter Soldier”.

TV

TV-RECENSION Efter djärva och skruvade ”WandaVision” levererar Disney+ nu superhjälteaction av den mer traditionella sorten i ”The Falcon and the Winter Soldier”. Verkar det som.

+++

The Falcon and the Winter Soldier

Disney+

Del 1

Av Malcolm Spellman, med bl a Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Emily VanCamp, Daniel Brühl, Erin Kellyman, Amy Aquino, Adepero Oduye, Don Cheadle.

SUPERHJÄLTEACTION Det är sällan man som kritiker får ett enda avsnitt av en serie att basera en recension på, men ett avsnitt är vad Disney har erbjudit av den nya Marvel-serien ”The Falcon and the Winter Soldier”, i vilken Anthony Mackie och Sebastian Stan repriserar sina roller som karaktärerna Sam Wilson/Falcon och Bucky Barnes/Winter Soldier, som de tidigare spelat i ett antal filmer.

Tror de att hajpen är på ”Game of thrones”, säsong åtta-nivå? Är de paniskt rädda för läckor? Eller betyder det att serien helt enkelt inte är speciellt bra? Frågar man sig.

Hur som helst så är det, i det här fallet, som att be någon lämna en biosalong efter 20 minuter – innan de två figurer vars gemensamma äventyr filmen handlar om ens har delat en enda scen ihop – och sedan fråga vad betyget blir.

Så se det här omdömet som en soppa kokad på en spik...

”The Falcon and the Winter Soldier” utspelar sig i alla fall, i likhet med nyligen avslutade ”WandaVision”, efter händelserna i filmen ”Avengers: Endgame”, men är, till skillnad från den serien, ingen skruvad och nyskapande överraskning, utan har känslan av traditionell Marvel-action. (Toppad med lite kompiskomedi, av trailern att döma, men det kan jag ännu inte uttala mig om.)

Öppningen är en snygg, lång och påkostad actionsekvens, och sedan får vi återse Sam Wilson och (en mycket ångestriden) Bucky Barnes som, alltså än så länge på varsina håll, tampas med tvivel, trauma och identitet i en värld där Steve Rogers inte längre är Captain America.

Vi får också bekanta oss med den radikala gruppen Flag Smashers, som ”vill ha en enad värld utan gränser” och lär bli den största antagonistiska kraft som de två protagonisterna ska ta upp fajten mot, när de väl slår sig ihop.

Och man får väl nästan anta att tanken är att gruppens antipatriotiska livsåskådning ska ge upphov till den klassiska och komplexa frågan: Vem är egentligen skurk och vem är hjälte?

En solid start, som avslutas med en cliffhanger med tryck i. Varken mer eller mindre.



”The Falcon and the Winter Soldier” har premiär på Disney+ den 19 mars.

