helskärm ”Zoey’s extraordinary playlist”, ”What we do in the shadows” och ”On the verge”.

VECKANS STREAMINGTIPS Sent omsider får charmiga ”Zoey’s extraordinary playlist” svensk premiär. Oerhört roliga ”What we do in the shadows” är tillbaka. Och krångliga medelålders väninnor krisar i Julie Delpys Netflix-serie ”On the verge”.

Zoey’s extraordinary playlist



Jane Levy – en favorit sedan den ganska roliga villaförortshumorn ”Suburgatory” – spelar huvudrollen i den här lättsamma och charmiga musikaldramakomedin. Om programmeraren Zoey Clarke, som efter att en jordbävning inträffar under hennes magnetröntgen plötsligt börjar höra andra människors tankar – i form av kända poplåtar framförda som svängiga musikalnummer. En förbannelse/gåva som stör och förvirrar, men också ger henne möjligheten att lösa en del problem. Peter Gallagher, Mary Steenburgen och Lauren Graham gör biroller, och medan NBC i somras lade ner serien efter två säsonger, verkar nu en fortsättande film vara på gång på annat håll.

C More. Premiär på tisdag

What we do in the shadows



Jemaine Clements förträffligt fåniga fejkdokumentär ”What we do in the shadows” – en sorts ”The office” om vampyrer som bor tillsammans på Staten Island – är tillbaka med en tredje säsong. Den tar vid ungefär en månad efter massakern i den förra säsongsavslutningen, då den hunsade, mänskliga assistenten Guillermo (Harvey Guillén) kom ut som fullfjädrad vampyrdräpare. Nu har Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) och den fenomenalt tråkiga energivampyren Colin Robinson (Mark Proksch) låst in honom i källaren. Men det visar sig snart att Guillermos blodbad leder till nya ansvarsfulla uppgifter för gänget... Fortfarande en av streamingvärldens roligaste serier.

HBO Nordic. Nya avsnitt på fredagar

On the verge



Jag skulle inte påstå att den här nya Netflix -titeln, som på sätt och vis är en väldigt fransk serie även om den utspelar sig i USA, är någon höjdare. Men den har något, och den lär hitta sin publik i den medelålders målgrupp som känner igen sig i titeln. Det vill säga kvinnor ”på gränsen” (till nervsammanbrott). Om fyra inte helt okomplicerade väninnors krisande, stök och bök i Los Angeles. Julie Delpy har skapat serien och spelar också en av huvudrollerna, och att kalla det här för en ungefär 25 år äldre, lite tröttare, västkustvariant av ”Girls” är inte att vara helt ute och cykla.

Netflix



