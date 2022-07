En sympatisk men svag ”Sex and the city”-släkting

helskärm ”Uncoupled”.

TV-RECENSION Neil Patrick Harris spelar en nydumpad New York-bo i ”Sex and the city”-skaparen Darren Stars senaste serie.

Uncoupled

Netflix

Säsong 1

Av Darren Star och Jeffrey Richman, med bl a Neil Patrick Harris, Tisha Campbell, Tuc Watkins, Emerson Brooks, Brooks Ashmanskas, Marcia Gay Harden.

DRAMAKOMEDI ”Beverly Hills”, ”Melrose Place”, ”Sex and the city” och ”Emily in Paris”.

Darren Star kan tv-underhållning som slinker ner utan motstånd.

Och hans senaste serie (som han har skapat tillsammans med den rutinerade producenten och manusförfattaren Jeffrey Richman) är inget undantag.

I ”Uncoupled” spelar proffset Neil Patrick Harris New York-bon Michael, som i seriens början blir träffad av en blixt från klar himmel då han blir dumpad av sin sambo sedan 17 år tillbaka (Tuc Watkins), och hamnar i en kris.

Vem är han som singel? Hur träffas man och hur och när har man sex på singelmarknaden nästan 20 år sedan han sist var på den? Hur tar man den perfekta dickpicken? Och hur ska han kunna lägga sin relation bakom sig och gå vidare?

Runt Michael finns framför allt mäklarkollegan Suzanne (Tisha Campbell) och hans två bästa vänner Billy (Emerson Brooks) och Stanley (Brooks Ashmanskas), men även den lite äldre, svinrika men ensamma kvinnan Claire (Marcia Gay Harden) – som också har blivit lämnad och hänger sig fast vid Michael efter en lägenhetsförsäljning.

Harris är omedelbart och genomgående sympatisk i sin roll, även om han inte riktigt övertygar som en man med ett krisande självförtroende kring sitt utseende och sin ålder, med en överkropp så vältränad att den ser ut att stå pall för en murbräcka.

Det är snarare figurerna runt Michael som är problemet, eftersom de flesta känns som klichéer.

Inte minst Tisha Campbells karaktär, som är den typiska, fräsiga, fräcka och frisläppta singelkvinnan i kvadrat.

Det hjälper inte heller att absolut ingen händelseutveckling överraskar, och att dialogen ganska ofta är för förfärlig när vitsar ska krystas fram.

Serien är trots detta inte direkt svår att tycka om, och tiden är mer än mogen för en homosexuell släkting till ”Sex and the city”.

Men manuset är lite för svagt och lite för banalt för att ”Uncoupled” ska lyckas göra något större intryck.



”Uncoupled” har premiär på Netflix den 29 juli.

