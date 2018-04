Wahlgrens värld + FÖLJ

Pernilla Wahlgren i tårar – när hon talar om sonen

TV 10 april 2018 21:47

Det är en hjärtslitande känsla för Pernilla Wahlgren.

Hon har yngsta sonen Theo varannan vecka – men att lämna ifrån sig honom veckovis är tufft.

– Mitt barn lever i en annan familj i ett annat hus, som jag inte vet hur det ser ut. Det är en konstig känsla, berättar hon med tårar i ögonen i ”Wahlgrens värld”.

Pernilla Wahlgren har yngste sonen Theo boende hos sig varannan vecka. Varannan vecka bor han hos sin pappa, Joachim Lennholm.

I torsdagens ”Wahlgrens värld” berättar Pernilla om den hjärtslitande känslan att lämna ifrån sig Theo. Känslan har även fått en egen plats i hennes show ”Kort, glad och tacksam” i en specialskriven låt.

– Den handlar om något som har varit väldigt jobbigt för mig, säger hon i programmet medan hon sitter på en stol i en replokal och reciterar delar ut manuset.

– Många av er har ju tittat in i mitt hus och mina fönster, men på kvällarna när jag är ute och går med min hund så tittar jag ibland också in i andras fönster. Det finns ett fönster som jag skyndar mig förbi. Det blir för smärtsamt att titta in där. Det är fönstret där min yngsta bor varannan vecka, säger hon till en tagen publik bestående av produktionsmedlemmar och medverkande i showen.









1 av 3 | Foto: Kanal 5 Ur ”Wahlgrens värld”.

Låten innehåller strofer som ”Jag hör dig skratta utan mig”. Hon säger att det känns skönt att ha ett allvarligt och mer djupgående tema i showen.

Var ett par i sex år

Pernilla Wahlgren och Joachim Lennholm var ett par i sex år. De var kära, sambos och fick sonen Theodor 2007. Men så började de glida isär. Pernilla har tidigare berättat om separationen, som skedde när Theo var ett år gammal, som blev en infekterad historia.

– Just den här känslan tror jag att många skilsmässoföräldrar kan känna igen sig i, när man tvingas vara ifrån sina barn fast man inte vill. Att mitt barn lever i en annan familj i ett annat hus som jag inte vet hur det ser ut. Det är en konstig känsla, säger hon i programmet.

Ögonen fylls av tårar när hon berättar om Theo.

– Ibland när jag har honom, och vi har otroligt mysigt och bara ligger och kramas, då kan jag börja gråta. Jag blir så lycklig, för att jag har honom. För att han är där. Då gråter jag både för att det är mysigt att han är där och lite för att, imorgon är du inte där. Då ska du till din pappa.

”Wahlgrens värld” sänds torsdagar 21.00 på Kanal 5.

