”Gåsmamman” får ny säsong – på TV4

Kapar åt sig succéserien från konkurrenten



Alexandra Rapaport.

TV 12 september 2018 09:53

”Gåsmamman” får en ny säsong – men flyttar från Kanal 5 till TV4.

Som tidigare kommer succéserien först att streamas via C More.

– Jag har, på fullt allvar, fått frågor varje dag om vad som händer med serien och har tyckt att det har varit så jobbigt att hålla det här hemligt, säger Alexandra Rapaport i ett pressmeddelande.

Dramaserien ”Gåsmamman” med Alexandra Rapaport får en fjärde säsong som får premiär 2019.

Men nu har TV4 lyckats kapa åt sig succéserien från konkurrenten Kanal 5 som sänt de tidigare säsongerna.

Serien kommer först att finnas tillgänglig för streaming via C More även denna gång, men sen blir det alltså TV4 som sänder serien i tv.

– ”Gåsmamman” är en av de mest populära serierna som C More har i sitt utbud. Att vi nu har möjligheten att också låta TV4-tittarna ta del av denna succéserie känns otroligt roligt. C More och TV4 är idag en helt integrerad tv-verksamhet så det är naturligt att ”Gåsmamman” nu även blir en del av TV4, säger Fredrik Arefalk, som är både kanalchef för TV4 och C More film och serier i ett pressmeddelande.

”Otroligt glad och stolt”

Alexandra Rapaport är inte bara huvudrollsinnehavare, hon är också delägare i produktionsbolaget Bigster som producerar ”Gåsmamman”.

– Jag kan inte beskriva hur otroligt glad och stolt jag är över att äntligen kunna ge det här beskedet till alla hängivna ”Gåsmamman”-fans. Jag har, på fullt allvar, fått frågor varje dag om vad som händer med serien och har tyckt att det har varit så jobbigt att hålla det här hemligt, säger hon i ett pressmeddelande.

”Gåsmamman” är baserad på den holländska tv-serien ”Penoza”. Den fjärde säsongen kommer streamas på C More under 2019 och även sändas i TV4.

