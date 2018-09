Sons of anarchy + FÖLJ

”Sons of Anarchys” spinoff är inte perfekt – men levererar varorna

Foto: FX. ”Mayans MC”.

TV 3 september 2018 13:45

TV-RECENSION ”Sons of Anarchy”-spinoffen ”Mayans MC” är här. Miljön är ny, men innehållet – skinnvästssnubbar, chockerande våld och broderskap på liv och död – är sig likt.

+++

Mayans MC

HBO Nordic

Del 1-2

Av Kurt Sutter och Elgin James, med bl a JD Pardo, Edward James Olmos, Richard Cabral, Sarah Bolger, Emilio Rivera och Michael Irby.

DRAMA Kurt Sutter bygger ut det fiktiva, våldsamma universum vi känner från hans Shakespeare-inspirerade motorcykelklubbstragedi "Sons of Anarchy" (2008-2014) i den här spinoffserien om den latinamerikanska klubben Mayans MC:s Santo Padre-avdelning, som opererar kring gränsen mellan Mexiko och Kalifornien.

Klubben är bekant från "Sons of Anarchy", och Emilio Rivera repriserar sin roll som Marcus Alvarez – president för Oakland-avdelningen och kusin till Obispo "Bishop" Losa (Michael Irby), som basar över Santo Padre-falangen.

JD Pardo (som likt originalets antihjälte Charlie Hunnam har massiva muskler och en plågad blick) gör huvudrollen som Ezekiel "EZ" Reyes. En ung man som en gång i tiden hade en ljus framtid, men nu precis har kommit ut från fängelset och börjar som provmedlem i den klubb där hans bror Angel (Clayton Cardenas) redan är fullvärdig medlem.

Båda bröderna bär dock på hemligheter som om, eller snarare när, de uppdagas, kommer att försätta dem i livsfara i ett kriminellt brödraskap där lojalitet är allt.

Utöver mc-klubben finns det inledningsvis två andra viktiga grupperingar i "Mayans MC":

Galindo-kartellen – som är en sorts partner i brott till Mayans, och leds av den hänsynslöse, och hänsynslöst stilige, Miguel Galindo (Danny Pino). En man som är lika svag för tortyr som för perfekta kostymer, och precis har fått en son med EZ:s ungdomskärlek Emily (Sarah Bolger).

Och Los Olvidados – en mexikansk rebellgrupp bestående av människor vars liv har slagits i spillror av Galindo-kartellen, och nu är ute efter vedergällning, under ledning av hämnerskan Adelita (Carla Baratta).

"Mayans MC" börjar inte lika starkt som ”Sons of Anarchy” gjorde, även om vissa scener verkligen är effektiva och skådisar som Edward James Olmos (som spelar bröderna Reyes pappa) och Richard Cabral (som spelar Mayans-medlemmen Johnny “El Coco” Cruz) lyfter materialet. Information portioneras ut ryckigt och storyn verkar lite stressad, kärlekstriangeln mellan EZ, Miguel och Emily känns mer Harlequin än Harley-Davidson, och en omedelbart uppenbar brist är avsaknaden av en kvinnlig rollfigur av samma kaliber som Katey Sagals "Sons of Anarchy"-karaktär Gemma, som hade behövts som kontrast till allt det hypermaskulina.

Men serien hittar imponerande snabbt en balans mellan det bekanta och det nya, mellan nickar mot moderserien och ett liv på egna ben, och den som saknar "Sons of Anarchys" blandning av bromance på liv och död, internpolitik och chockerande våld lär finna tröst i den här inte fullkomliga men ändå värdiga arvtagaren.

”Mayans MC” har premiär på HBO Nordic den 5 september.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

Här är de hetaste tv-serierna i höst 00:27

LÄS OCKSÅ 15 heta tv-serier att kolla in i september

LÄS OCKSÅ John Krasinski charmar som kontorsråtta i actionkropp i påkostade ”Jack Ryan”