Tjusig och makaber seriemördarjakt i kostymthrillern ”The alienist”

Foto: Netflix. Luke Evans, Dakota Fanning och Daniel Brühl i ”The alienist”.

TV 19 april 2018 10:43

TV-RECENSION "True detective" möter "Mindhunter" i 1890-talets New York i "The alienist". En kostymkriminalare och psykologisk thriller baserad på Caleb Carrs roman.

The alienist

Netflix

Del 1-4

Av bl a Hossein Amini och Cary Joji Fukunaga, med bl a Daniel Brühl, Luke Evans, Dakota Fanning, Q'orianka Kilcher och Brian Geraghty.

PSYKOLOGISK THRILLER Tänk dig ett möte mellan "True detectives" helvetesmörker, "Mindhunters" nytänkande FBI-agenter och tidsandan från "The Knick". Där någonstans hittar du "The alienist"; en kostymkriminalare och psykologisk thriller som är baserad på Caleb Carrs roman från 1994, och producerad av just "True detective"-regissören Cary Joji Fukunaga.

Vår introduktion till sekelskiftets New York – en stad på gränsen till modernisering, där klyftan mellan de som har och de som inte har är avgrundsdjup – är ett ohyggligt mord på en av stadens många fattiga pojkprostituerade.

Det är inte en grupp som poliserna bryr sig speciellt mycket om, men den nye polischefen (och sedermera presidenten) Theodore Roosevelt (Brian Geraghty), som vill städa upp i de korrumperade leden, kallar in doktor Laszlo Kreizler (Daniel Brühl). En psykiatriker – eller "alienist", som man sa på den tiden – som ser en koppling till ett annat fall och tar upp jakten på vad som snart visar sig vara en seriemördare (en term som dock inte används med tanke på tidsperioden).

Till hjälp har han sin vän, tidningsillustratören John Moore (Luke Evans), polissekreteraren Sara Howard (en mycket bra Dakota Fanning) – New York-polisens första kvinnliga anställda, med en särdeles skarp slutledningsförmåga – och de judiska tvillingpoliserna Marcus (Douglas Smith) och Lucius (Matthew Shear) Isaacson, som är utstötta ur kåren men skickliga pionjärer inom kriminalteknik.

Så här 24 år efter att Carrs bok kom ut har vi sett många serier om både monstruösa seriemördare, progressivt kriminalarbete och tidsperioden som skildras.

Men trots det är "The alienist" onekligen en visuellt och atmosfäriskt oerhört effektfull serie, som festar i 1890-talets Manhattans mörkaste och smutsigaste, mest groteska och makabra vrår med en praktfull detaljrikedom, samtidigt som den gräver bland både gärningsmannaprofileringens, den moderna psykiatrins och feminismens rötter.

Innehållet må vara bekant – men paketeringen är ruskigt snygg och förförande otäck.



”The alienist” har premiär på Netflix den 19 april.

Se det här också: Netflix "Mindhunter" utspelar sig nästan 100 år efter "The alienist", men även där utforskas tidig kriminalpsykologi och seriemördarprofilering.



Visste du att... Dakota Fanning gästspelade i "Cityakuten", "Ally McBeal", "CSI" och "Spin city" redan som sexåring, och i "Vänner" som tioåring?



Just nu... är Cary Joji Fukunaga på gång med Netflix-serien "Maniac". En svart komedi med Jonah Hill och Emma Stone baserad på en norsk förlaga med samma namn.

