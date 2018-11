Tio heta tv-serier att kalasa på i december











1 av 4

TV 29 november 2018 13:59

Den kommande månaden bjuder på så mycket mer än luciatåg, julkalendrar och uppesittarkvällar. Till exempel animerade kaniner, Alexander Skarsgård, 60-talsdrama och ryskt kaos.

Här är tio sprillans nya tv-serier att slänga sig över i december.

1. Miss Sherlock



Den som mäktar med ännu en tolkning av sir Arthur Conan Doyles klassiska figurer Holmes och Watson kollar med fördel in den här japanska serien, från HBO Asia och Hulu Japan. En variant som är förlagd till dagens Tokyo och där huvudkaraktärerna är kvinnor. Sara "Sherlock" Shelly Futaba är en briljant men introvert "konsulterande detektiv". Och doktor Wato Tachibana är hennes rumskompis, som precis har kommit hem från ett volontäruppdrag i Syrien.

HBO Nordic, 1 december

2. Death and nightingales



"Fifty shades"-stjärnan Jamie Dornan, Matthew Rhys från "The Americans" och Ann Skelly gör huvudrollerna i den här kostymminiserien, som utspelar sig på den irländska landsbygden i slutet av 1800-talet och är baserad på Eugene McCabes bok med samma namn. Om hur en ung kvinna på sin 23-årsdag bestämmer sig för att ta kontrollen över sitt eget öde.

HBO Nordic, 13 december

3. The little drummer girl



Se Alexander Skarsgård spela mot Michael Shannon och Florence Pugh i den här hyllade spionminiserien, som är baserad på John le Carrés bok med samma namn och är regisserad av snitsaren Park Chan-wook. Storyn utspelar sig i slutet av 70-talet, och kretsar kring "kärlek, svek och lojalitet". Pugh spelar en brittisk skådespelerska som under en semester i Grekland träffar och blir förförd av en man vid namn Becker, som spelas av Skarsgård. Han jobbar för den israeliska säkerhetstjänsten och tänker "rekrytera henne för sitt livs mest krävande roll", i jakten på en palestinsk terrorist.

C More, 13 december

4. A very English scandal



Brittisk verklighetsbaserad miniserie med Hugh Grant och Ben Whishaw. Den utspelar sig på 60- och 70-talen och handlar om skandalen som sänkte partiledaren Jeremy Thorpe, som fick lämna sin post och ställdes inför rätta i en härva innefattande homosexualitet och en mordkomplott.

SVT, 16 december

5. Parfymen



Netflix har gjort en ny, tysk originalserie av Patrick Süskinds roman "Parfymen – berättelsen om en mördare" (som blev film 2006). Serien utspelar sig i nutid, och är, i alla fall av trailern att döma, något för oss som gillade förra årets tyska höjdare "Dark".

Så här säger Netflix:

Patrick Süskinds bästsäljare om doft, passion och seriemord i en nutida, skakande tappning. De var sex vänner på en internatskola som hade en gemensam passion – dofter. När en av dem blir brutalt mördad många år senare uppdagar polisutredningen chockerande hemligheter om gruppen.

Netflix, 21 december

6. Watership down



Alla vi som minns Richard Adams bok "Den långa flykten", och filmen från 70-talet, med värme, måste kolla in denna nya version av den klassiska berättelsen om ett gäng kaniner på ett våghalsigt äventyr. En animerad miniserie i fyra delar, med röster av James McAvoy, Ben Kingsley, Gemma Arterton, Olivia Colman, Nicholas Hoult, med flera.

Netflix, 23 december

Foto: Netflix.

7. Dirigenten



Spänning i åtta delar, regisserade av bland andra Mikael Håfström. "Dirigenten", som är baserad på Camilla Grebes och Paul Leander-Engströms "Dirigenten från Sankt Petersburg", utspelar sig i Rysslands smutsiga finansvärld runt millennieskiftet. Adam Pålsson gör huvudrollen som en svensk bankkille som tar sig vatten över huvudet och hamnar i en affärsuppgörelse modell blodigare.

C More, 24 december

Foto: Audrius Solominas/C More.

8. Systrar 1968



SVT:s juldrama 2018 utspelar sig för 50 år sedan, under sommaren det turbulenta och mytomspunna året 1968. Mikaela Knapp spelar Karin. En vänstervriden, politiskt medveten tjej från arbetarklassen som precis har gått ut journalisthögskolan, och nu åker till Ystad för att sommarvikariera på stadens lokaltidning. Hennes konstnärsväninna Lottie (Maja Rung) kommer snart efter, och de två blir vänner med den lokala skönheten Ingela (Anna Åström), som lär sig ett och annat av de frisinnade, mer feministiskt lagda stockholmarna som kommer och stökar till.

SVT, 25 december

Foto: Ulrika Malm/SVT.

9. You



Psykologisk thriller i vilken "Gossip girl"-stjärnan Penn Badgley spelar en föreståndare på en bokaffär i New York, som blir förälskad i – och besatt av – en kund (Elizabeth Lail).

Netflix, 26 december

10. Sjukt oklar



Ny humorserie i åtta avsnitt. En situationskomedi med Clara Henry som en livskrisande 24-åring som hoppade av gymnasiet i trean och gav sig ut och backpackade i flera år, men nu bestämmer sig för att fejka ett liv som 16-åring och slutligen ta studenten.

SVT, 28 december

Foto: Nea Asphäll/SVT.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ ”Män som hatar kvinnor” möter ”Sex and the city” i nya thrillerserien ”Heder”

LÄS OCKSÅ SVT:s juldrama ”Systrar 1968” är ett tjusigt nedslag i en mytomspunnen tid

LÄS OCKSÅ Netflix spelar in ny tv-serie om Wallander