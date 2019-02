Barnstjärnan ballade ur – nu har hon gjort årets bästa serie

Netflix vore korkade om de inte ger Natasha Lyonne i ”Russian doll” allt hon pekar på

Foto: NETFLIX Återuppstånden. Natasha Lyonne dör och återuppstår gång på gång i ”Russian doll”.

TV 8 februari 2019 05:00

Natasha Lyonne var ännu en lovande barnstjärna förlorad i missbruk – men den tragiska dramaturgin kom på skam.

Nya Netflix-serien ”Russian doll” är hennes själv­biografiska mästerverk.

Länge var Natasha Lyonne ”American pie”-stjärnan som blev heroinist, hotade grannens hund och greps för rattfylla för att 2005 hamna på sjukhus med hepatit C, hjärtproblem och en kollapsad lunga, nära att dö. Nu är hon tillsammans med Amy Poehler och Leslye Headland skapare av årets hittills bästa serie, den drastiskt roliga, psykologiskt komplexa och intrikat konstruerade dramakomedin ”Russian doll” (Netflix).

I åtta avsnitt spelar Lyonne den 36-åriga dataspelsutvecklaren Nadia (döpt efter 70-talsgymnasten Comâneci) som plötsligt dör, bara för att likt i ”Måndag hela veckan” återuppstå på den födelsedagsfest hennes vänner ordnat. Precis som i ett spel, där man tvingas börja om en bana och måste klura ut hur man ska nå nästa nivå, fastnar hon i en evig loop av nya valmöjligheter. I tematiken går det att dra många paralleller till omtalade ”Bandersnatch” (Netflix), där tittaren bestämmer huvudpersonens öde.

Den stora skillnaden är att ”Russian doll” också är djupt personlig, byggd på Lyonnes eget liv (”vagt självbiografisk” säger hon själv) och inspirerad av Bob Fosses klassiker ”All that jazz”, där danslegendaren på sin dödsbädd ser tillbaka på livet, precis som hennes fyllt av beroendeproblematik.

Foto: AP Roy Scheider i Bob Fosses ”All that jazz” från 1979.

Själv slog Natasha Lyonne igenom redan som sjuåring, pushad av föräldrar som hon liksom generationsfränderna Lindsey Lohan och Britney Spears haft en komplicerad relation till. ”Hälften Flatbush, hälften Auschwitz”, brukar hon galghumoristiskt beskriva sin judiska släktbakgrund och uppväxt i New York och Israel.

Lyonne har varit sparsam med detaljer, men porträttet av mamman i ”Russian doll”, som spelas av bästisen Chloe Sevigny, är delvis baserat på verkliga händelser (”bilen, det röda håret och vattenmelonerna” har Lyonne sagt med referens till en av seriens starkaste scener, en hjärtskärande bild av psykisk ohälsa).

Foto: Ali Goldstein / Netflix Natasha Lyonne i ”Orange is the new black”.

Från mörkret i början av 2000-talet har Lyonne­ sakta jobbat sig tillbaka, via indie­filmer till sitt andra genombrott 2013 som Nicky i ”Orange is the new black”. Det breda spektrat av kvinnoroller följer med även i ”Russian doll”, där Nadia visserligen drabbas av en slags livskris men en som varken har med män eller barnlängtan att göra utan något djupare existentiellt.

Precis som en rysk docka skalas lagren av, för oavsett vilka val Nadia gör för att överlista spelets logik är hon alltid fast med sig själv. Kanske ingen revolutionerande tanke, men med en krass och överjordiskt cool Lyonne i huvudrollen, färgstarka biroller (slemmige dejten Mike som konstaterar att ”jag är hålet där ditt val skulle ha varit”) och de mytiskt sjaskiga punkkvarteren runt Tompkins square park i New York, blir ”Russian doll” helt oemotståndlig.

Tack och lov finns det en plan för två säsonger till – och Netflix vore korkade om de inte ger en Natasha Lyonne i sitt livs form allt hon pekar på.

Veckans...

… bättre sent än aldrig. I den aldrig sinande störtfloden av nya serier och program att upptäcka är det lätt att tappa bort små guldkorn. Sent omsider har jag äntligen sett hela kriminalserien ”Det som göms i snö” (Viaplay), byggd på en idé av Leif GW Persson, och kan konstatera att den är smart skriven, rolig och sorglig. Missa inte!

… spioneri. ”Mossad inifrån” (Netflix) är en dokumentärserie i fyra delar om den mytomspunna israeliska underrättelsetjänsten. Agenter och tidigare chefer berättar om sina uppdrag, mer eller mindre öppet. Serien ger en intressant inblick i en hänsynslös värld, även om man kan ha invändningar mot den lite väl okritiska hållningen till Mossads verksamhet.

”Saknad, aldrig glömd”.

... krim. Jag tipsade om nya säsongen av ”Saknad, aldrig glömd” redan i somras, men nu har äntligen SVT börjat visa den så en påminnelse kan vara på sin plats. Det historiska fallet handlar den här gången om en tonårsflicka som försvunnit vid millennieskiftet och nu hittats död under ett motorvägsbygge. Cassie (Nicola Walker) och Sunny (Sanjeev Bhaskar) är en känslig, intelligent och varm polisduo.

Babben.

… gala. ”QX Gaygalan” (TV4) som visas efter Melodifestivalen i morgon brukar vara en av de roligaste och mest avslappnade tillställningarna under galasäsongen. Babben Larsson är årets programledare.

